https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/prodlen-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentralnoy-rossii--1041071980.html

Продлен режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной России

Продлен режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной России

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. 22.08.2022, Sputnik Абхазия

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сочи

аэропорты

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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа, сообщает Росавиация.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.

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