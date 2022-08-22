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https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/prodlen-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentralnoy-rossii--1041071980.html
Продлен режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной России
Продлен режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной России
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. 22.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа, сообщает Росавиация.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.
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россия, сочи, аэропорты
россия, сочи, аэропорты

Продлен режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной России

10:45 22.08.2022 (обновлено: 10:50 22.08.2022)
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗапуск прямых рейсов из Владивостока в Санкт-Петербург компанией "Аэрофлот"
Запуск прямых рейсов из Владивостока в Санкт-Петербург компанией Аэрофлот - Sputnik Абхазия, 1920, 22.08.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
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Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 29 августа, сообщает Росавиация.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.
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