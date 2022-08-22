https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/putin-rossiya-budet-provodit-na-mirovoy-arene-tu-politiku-kotoraya-otvechaet-ee-interesam-1041068821.html

Путин: Россия будет проводить на мировой арене ту политику, которая отвечает ее интересам

Путин: Россия будет проводить на мировой арене ту политику, которая отвечает ее интересам

День Государственного флага Российской Федерации отмечается в России 22 августа с 1994 года. 22.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-22T09:40+0300

2022-08-22T09:40+0300

2022-08-22T10:52+0300

владимир путин

россия

день государственного флага россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0e/1038655559_0:303:3100:2047_1920x0_80_0_0_2904e37256f8cd6c8ca82e3a348b14ec.jpg

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Россия как мощная и самостоятельная держава будет проводить на мировой арене только ту политику, которая отвечает ее коренным интересам, заявил президент Владимир Путин в обращении по случаю Дня Государственного флага.Он отметил, что российский флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды ее истории – при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х.Сегодня триколор прочно вошел в жизнь граждан как неотъемлемая часть российской государственности, символ единства народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы, добавил президент.Путин выразил уверенность, что флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений граждан страны," будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину" .

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владимир путин, россия, день государственного флага россии