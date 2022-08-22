https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/putin-rossiya-budet-provodit-na-mirovoy-arene-tu-politiku-kotoraya-otvechaet-ee-interesam-1041068821.html
Путин: Россия будет проводить на мировой арене ту политику, которая отвечает ее интересам
Путин: Россия будет проводить на мировой арене ту политику, которая отвечает ее интересам
День Государственного флага Российской Федерации отмечается в России 22 августа с 1994 года. 22.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-22T09:40+0300
2022-08-22T09:40+0300
2022-08-22T10:52+0300
владимир путин
россия
день государственного флага россии
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Россия как мощная и самостоятельная держава будет проводить на мировой арене только ту политику, которая отвечает ее коренным интересам, заявил президент Владимир Путин в обращении по случаю Дня Государственного флага.Он отметил, что российский флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды ее истории – при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х.Сегодня триколор прочно вошел в жизнь граждан как неотъемлемая часть российской государственности, символ единства народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы, добавил президент.Путин выразил уверенность, что флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений граждан страны," будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину" .
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владимир путин, россия, день государственного флага россии
владимир путин, россия, день государственного флага россии
Путин: Россия будет проводить на мировой арене ту политику, которая отвечает ее интересам
09:40 22.08.2022 (обновлено: 10:52 22.08.2022)
День Государственного флага Российской Федерации отмечается в России 22 августа с 1994 года.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik.
Россия как мощная и самостоятельная держава будет проводить на мировой арене только ту политику, которая отвечает ее коренным интересам, заявил
президент Владимир Путин в обращении по случаю Дня Государственного флага.
"Россия – это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества", – сказал глава государства.
Он отметил, что российский флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды ее истории – при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х.
Сегодня триколор прочно вошел в жизнь граждан как неотъемлемая часть российской государственности, символ единства народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы, добавил президент.
Путин выразил уверенность, что флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений граждан страны," будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину" .