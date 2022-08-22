https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/putin-rossiya-verna-traditsionnym-tsennostyam-ot-kotorykh-nikogda-ne-otstupit-1041079667.html

Путин: Россия верна традиционным ценностям, от которых никогда не отступит

Путин: Россия верна традиционным ценностям, от которых никогда не отступит

Президент России Владимир Путин обратился к народу по случаю Дня Государственного флага. 22.08.2022, Sputnik Абхазия

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"Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, – правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии", – заявил Путин.По его словам, именно поэтому стремление жить по собственной воле и самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода народа России.

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