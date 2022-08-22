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Путин: Россия верна традиционным ценностям, от которых никогда не отступит
Путин: Россия верна традиционным ценностям, от которых никогда не отступит
Президент России Владимир Путин обратился к народу по случаю Дня Государственного флага. 22.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-22T17:30+0300
2022-08-22T17:30+0300
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"Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, – правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии", – заявил Путин.По его словам, именно поэтому стремление жить по собственной воле и самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода народа России.
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видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео
видео, мультимедиа, владимир путин, россия, видео
Путин: Россия верна традиционным ценностям, от которых никогда не отступит
17:30 22.08.2022 (обновлено: 17:37 22.08.2022)
Президент России Владимир Путин обратился к народу по случаю Дня Государственного флага.
"Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, – правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии", – заявил Путин.
По его словам, именно поэтому стремление жить по собственной воле и самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода народа России.