https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/rossiyskie-turoperatory-abkhaziya-pokazala-rost-turpotoka-na-10-v-etom-sezone-1041068945.html
Российские туроператоры: Абхазия показала рост турпотока на 10% в этом сезоне
Российские туроператоры: Абхазия показала рост турпотока на 10% в этом сезоне
Бархатный сезон для Абхазии также будет удачным, республика входит в топ-5 популярных направлений для отдыха среди россиян осенью. 22.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-22T09:00+0300
2022-08-22T09:00+0300
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. По итогам летнего сезона Абхазия показала рост турпотока на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.При этом Ромашкин отметил, что по другим направлениям популярным среди россиян турпоток снизился. Например, Крым потерял от прошлогодней загрузки на 50%.Сочи, несмотря на то, что стал самым летающим из-за закрытых на юге России аэропортов, он по итогам семи месяцев потерял 2-3% туристов по сравнению с 2019 годом.При этом там фиксируется максимальный рост цен – в среднем на 15%, добавляет Ромашкин.Ранее Вестник АТОР сообщал, что средние цены на отдых в Абхазии к концу августа, с заездом 25-31 августа по сравнению с серединой августа упадут на 11%.
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отдых в абхазии, абхазия, сочи, туристы
отдых в абхазии, абхазия, сочи, туристы
Российские туроператоры: Абхазия показала рост турпотока на 10% в этом сезоне
09:00 22.08.2022 (обновлено: 10:54 22.08.2022)
Бархатный сезон для Абхазии также будет удачным, республика входит в топ-5 популярных направлений для отдыха среди россиян осенью.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik
. По итогам летнего сезона Абхазия показала рост турпотока на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказал РИА Новости
вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
Он связал это с тем, что цены в Абхазии на 10-15% дешевле, чем в соседнем Сочи.
При этом Ромашкин отметил, что по другим направлениям популярным среди россиян турпоток снизился. Например, Крым потерял от прошлогодней загрузки на 50%.
Сочи, несмотря на то, что стал самым летающим из-за закрытых на юге России аэропортов, он по итогам семи месяцев потерял 2-3% туристов по сравнению с 2019 годом.
При этом там фиксируется максимальный рост цен – в среднем на 15%, добавляет Ромашкин.
Ранее Вестник АТОР сообщал, что средние цены на отдых в Абхазии к концу августа, с заездом 25-31 августа по сравнению с серединой августа упадут на 11%.