https://sputnik-abkhazia.ru/20220822/rossiyskie-voennosluzhaschie-likvidirovali-pozhar-v-parke-tekhniki-na-baze-yuvo-1041074258.html

Российские военнослужащие ликвидировали "пожар" в парке техники на базе ЮВО

Российские военнослужащие ликвидировали "пожар" в парке техники на базе ЮВО

Противопожарные тренировки на военной базе ЮВО в Абхазии проводятся регулярно. 22.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-22T11:20+0300

2022-08-22T11:20+0300

2022-08-22T11:48+0300

юво

абхазия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/16/1041073688_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_6ba38644dad85f8009b0689fb87de2ab.jpg

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Военнослужащие пожарной команды военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии ликвидировали условный пожар в парке боевой техники, сообщает пресс-служба ЮВО.Из опасной зоны эвакуировали военную технику и имущество. Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации приняли участие около 50 военнослужащих российской военной базы. Пожарные использовали современные средства пожаротушения, в том числе пожарную машину АЦ-6-40 на базе вездехода КамАЗ.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

юво, абхазия, россия