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Российские военнослужащие ликвидировали "пожар" в парке техники на базе ЮВО
Российские военнослужащие ликвидировали "пожар" в парке техники на базе ЮВО
Противопожарные тренировки на военной базе ЮВО в Абхазии проводятся регулярно. 22.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-22T11:20+0300
2022-08-22T11:20+0300
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Военнослужащие пожарной команды военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии ликвидировали условный пожар в парке боевой техники, сообщает пресс-служба ЮВО.Из опасной зоны эвакуировали военную технику и имущество. Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации приняли участие около 50 военнослужащих российской военной базы. Пожарные использовали современные средства пожаротушения, в том числе пожарную машину АЦ-6-40 на базе вездехода КамАЗ.
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юво, абхазия, россия
Российские военнослужащие ликвидировали "пожар" в парке техники на базе ЮВО
11:20 22.08.2022 (обновлено: 11:48 22.08.2022)
Противопожарные тренировки на военной базе ЮВО в Абхазии проводятся регулярно.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Военнослужащие пожарной команды военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии ликвидировали условный пожар в парке боевой техники, сообщает пресс-служба ЮВО.
В рамках проверки готовности к чрезвычайным ситуациям личный состав получил сигнал "пожар на территории".
Из опасной зоны эвакуировали военную технику и имущество.
Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации приняли участие около 50 военнослужащих российской военной базы.
Пожарные использовали современные средства пожаротушения, в том числе пожарную машину АЦ-6-40 на базе вездехода КамАЗ.