https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/babakov-o-provokatsiyakh-na-zaporozhskoy-aes-prodolzhenie-politiki-ssha-i-evropy-1041085615.html

Бабаков о провокациях на Запорожской АЭС: продолжение политики США и Европы

Бабаков о провокациях на Запорожской АЭС: продолжение политики США и Европы

Заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков прокомментировал обстрелы Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС. 23.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-23T15:00+0300

2022-08-23T15:00+0300

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Бабаков о провокациях на Запорожской АЭС: продолжение политики США и Европы Бабаков о провокациях на Запорожской АЭС: продолжение политики США и Европы

Бабаков в беседе на радио Sputnik отметил, что на Западе думают, что возможная катастрофа на Запорожской АЭС их не коснется, однако, это огромное заблуждение. Последствия техногенной катастрофы скажутся на многих странах."Министерство обороны России опубликовало прогноз и карту распространения ядерного облака в случае удара ВСУ по Запорожской АЭС и тем самым продемонстрировало, что вне зависимости от ветра и иных факторов масштаб поражения территорий может быть впечатляющим. Если говорить о том, что такой прогноз, не дай бог, осуществится, то пострадавшими окажутся многие европейские государства, которые сегодня как-то очень пассивно себя ведут и не реагируют", – сказал Бабаков.По его словам, на Западе укоренилась мысль, что они могут пережить эти события, находясь вдали от процесса."Они вступили на тропу очень серьезных последствий, для себя в том числе, когда затрагивают элементы, которые могут привести к реальной техногенной катастрофе. Странным является то, что западные политики в сложившейся ситуации проявляют полную безответственность по отношению к гражданам их государств, не говоря уже о том, что некоторые из них претендуют на роль миротворцев, периодически заявляя, что готовы участвовать в урегулировании конфликта. Хотя все равно большая часть политиков сегодня заявляют, что они сделают все, чтобы нанести максимальный урон России и в экономике, и в военной сфере. Но на сегодня, поскольку видят, что это не получается, они перешли к поощрению таких действий, которые на самом деле представляют угрозу всему человечеству. Такие катастрофы будут иметь последствия на многие годы, прежде всего для мирного населения многих стран и для украинского народа, который является заложником киевского режима и его опасных решений", – пояснил депутат.Он подчеркнул, что нынешние провокации украинских властей вокруг Запорожской АЭС – это продолжение политики американцев и европейцев, которые считают, что они могут оказаться в любых проявлениях этого конфликта в стороне, но это глубокое заблуждение.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Из-за обстрелов уже повреждена высоковольтная линия подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков. Накануне первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг ядерного объекта из-за непрекращающихся украинских обстрелов. Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

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