https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/dolzhniki-pogasili-pochti-15-mln-rub-po-nalogovym-platezham-posle-proverki-genprokuratury-1041083720.html

Должники погасили почти 15 млн руб по налоговым платежам после проверки Генпрокуратуры

Должники погасили почти 15 млн руб по налоговым платежам после проверки Генпрокуратуры

Проверка продолжается. По итогам будут приняты предусмотренные законом меры. 23.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-23T09:40+0300

2022-08-23T09:40+0300

2022-08-23T10:30+0300

в абхазии

генеральная прокуратура абхазии

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СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Юридические и физические лица погасили задолженности по налоговым платежам в размере 14 910 961 рубль после проверки Генпрокуратуры Абхазии. Об этом сообщается на сайте ведомства. Управление по надзору за исполнением законодательства Абхазии при Генпрокуратуре проводит проверку соблюдения закона "О защите прав потребителей", налогового и иного законодательства в сфере туристической деятельности.В рамках проверки в районные инспекции Министерства по налогам и сборам были направлены запросы для предоставления списков налогоплательщиков, юридических и физических лиц, имеющих задолженности по уплате налогов.

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