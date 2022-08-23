https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/dolzhniki-pogasili-pochti-15-mln-rub-po-nalogovym-platezham-posle-proverki-genprokuratury-1041083720.html
Должники погасили почти 15 млн руб по налоговым платежам после проверки Генпрокуратуры
Должники погасили почти 15 млн руб по налоговым платежам после проверки Генпрокуратуры
Проверка продолжается. По итогам будут приняты предусмотренные законом меры. 23.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-23T09:40+0300
2022-08-23T09:40+0300
2022-08-23T10:30+0300
в абхазии
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СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Юридические и физические лица погасили задолженности по налоговым платежам в размере 14 910 961 рубль после проверки Генпрокуратуры Абхазии. Об этом сообщается на сайте ведомства. Управление по надзору за исполнением законодательства Абхазии при Генпрокуратуре проводит проверку соблюдения закона "О защите прав потребителей", налогового и иного законодательства в сфере туристической деятельности.В рамках проверки в районные инспекции Министерства по налогам и сборам были направлены запросы для предоставления списков налогоплательщиков, юридических и физических лиц, имеющих задолженности по уплате налогов.
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генеральная прокуратура абхазии, налоги, абхазия
генеральная прокуратура абхазии, налоги, абхазия
Должники погасили почти 15 млн руб по налоговым платежам после проверки Генпрокуратуры
09:40 23.08.2022 (обновлено: 10:30 23.08.2022)
Проверка продолжается. По итогам будут приняты предусмотренные законом меры.
СУХУМ, 23 авг – Sputnik.
Юридические и физические лица погасили задолженности по налоговым платежам в размере 14 910 961 рубль после проверки Генпрокуратуры Абхазии. Об этом сообщается на сайте
ведомства.
Управление по надзору за исполнением законодательства Абхазии при Генпрокуратуре проводит проверку соблюдения закона "О защите прав потребителей", налогового и иного законодательства в сфере туристической деятельности.
В рамках проверки в районные инспекции Министерства по налогам и сборам были направлены запросы для предоставления списков налогоплательщиков, юридических и физических лиц, имеющих задолженности по уплате налогов.