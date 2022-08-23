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Эдуард Бутба встретился с профессором Медицинского университета имени Сеченова
Эдуард Бутба встретился с профессором Медицинского университета имени Сеченова
Евгений Ачкасов предложил абхазскому медицинскому сообществу образовательные программы, которые разработаны Медицинским университетом имени Сеченова. 23.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-23T15:34+0300
2022-08-23T15:34+0300
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СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба встретился с заведующим кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, профессором кафедры госпитальной хирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Евгением Ачкасовым.Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области реабилитации людей с ограниченными способностями и людей, перенесших коронавирус.Он отметил, что готов предложить абхазскому медицинскому сообществу образовательные программы, которые разработаны Медицинским университетом имени Сеченова. В рамках мероприятий можно проводить в Абхазии различные конференции, отметил он.Эдуард Бутба подчеркнул, что абхазская сторона всячески будет поддерживать образовательные проекты, нацеленные на повышение эффективности здравоохранительной системы республики.
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медицина, абхазия, россия
Эдуард Бутба встретился с профессором Медицинского университета имени Сеченова
15:34 23.08.2022 (обновлено: 15:37 23.08.2022)
Евгений Ачкасов предложил абхазскому медицинскому сообществу образовательные программы, которые разработаны Медицинским университетом имени Сеченова.
СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба встретился с заведующим кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, профессором кафедры госпитальной хирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Евгением Ачкасовым.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области реабилитации людей с ограниченными способностями и людей, перенесших коронавирус.
"Пандемия COVID-19 отступает, хотя эта проблема остается актуальной и важной, также актуальна реабилитация людей, перенесших коронавирус. Вопрос реабилитации в самом широком спектре очень актуально стоит, я бы с удовольствием здесь сотрудничал с докторами Абхазии", – заметил Ачкасов.
Он отметил, что готов предложить абхазскому медицинскому сообществу образовательные программы, которые разработаны Медицинским университетом имени Сеченова. В рамках мероприятий можно проводить в Абхазии различные конференции, отметил он.
Эдуард Бутба подчеркнул, что абхазская сторона всячески будет поддерживать образовательные проекты, нацеленные на повышение эффективности здравоохранительной системы республики.