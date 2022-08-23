https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/eduard-butba-vstretilsya-s-professorom-meditsinskogo-universiteta-imeni-sechenova-1041088964.html

Эдуард Бутба встретился с профессором Медицинского университета имени Сеченова

Эдуард Бутба встретился с профессором Медицинского университета имени Сеченова

Евгений Ачкасов предложил абхазскому медицинскому сообществу образовательные программы, которые разработаны Медицинским университетом имени Сеченова. 23.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-23T15:34+0300

2022-08-23T15:34+0300

2022-08-23T15:37+0300

в абхазии

медицина

абхазия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/17/1041088799_0:191:1281:911_1920x0_80_0_0_ba8d71af987d83f9617dee233c18681f.jpg

СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба встретился с заведующим кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, профессором кафедры госпитальной хирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Евгением Ачкасовым.Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области реабилитации людей с ограниченными способностями и людей, перенесших коронавирус.Он отметил, что готов предложить абхазскому медицинскому сообществу образовательные программы, которые разработаны Медицинским университетом имени Сеченова. В рамках мероприятий можно проводить в Абхазии различные конференции, отметил он.Эдуард Бутба подчеркнул, что абхазская сторона всячески будет поддерживать образовательные проекты, нацеленные на повышение эффективности здравоохранительной системы республики.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

медицина, абхазия, россия