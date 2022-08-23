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Главный терапевт Абхазии: COVID-19 станет сезонным заболеванием
Главный терапевт Абхазии: COVID-19 станет сезонным заболеванием
В Абхазии с 12 по 22 августа выявлено 739 новых случаев заражения COVID-19. 23.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-23T20:10+0300
2022-08-23T20:42+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 23 авг - Sputnik. COVID-19 станет сезонным заболеванием через три-четыре года, об этом в эфире радио Sputnik рассказала главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия.Однако, медик подчеркнула, что в настоящее время вирус остается опасным, несмотря на то, что большинство переносят заболевание легче, чем раньше. "Но люди со слабым здоровьем переносят заболевание намного сложнее. Пока COVID не стал сезонным заболеванием, нам надо быть готовыми ко всему”, - добавила она.По наблюдениям врачей, новые штаммы легче переносятся. Но у пациентов, у которых проблемы со свертываемостью крови, могут образоваться тромбозы. Поэтому надо следовать рекомендациям медиков.“Новые штаммы меньше вреда наносят легким. В основном у людей температура, кашель. Поражение легких у единиц. Это на мой взгляд уже хорошо. Люди легче переносят заболевание, но надо быть начеку, потому что состояние может резко ухудшиться”, -добавила Арчелия.В Абхазии с 12 по 22 августа выявлено 739 новых случаев заражения COVID-19.Общее число случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии - 55304, зарегистрировано 693 летальных случая.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия

Главный терапевт Абхазии: COVID-19 станет сезонным заболеванием

20:10 23.08.2022 (обновлено: 20:42 23.08.2022)
© Sputnik / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных Covid-19
Госпиталь для лечения больных Covid-19 - Sputnik Абхазия, 1920, 23.08.2022
© Sputnik / Георгий Зимарев
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В Абхазии с 12 по 22 августа выявлено 739 новых случаев заражения COVID-19.
СУХУМ, 23 авг - Sputnik. COVID-19 станет сезонным заболеванием через три-четыре года, об этом в эфире радио Sputnik рассказала главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия.
“COVID станет сезонным заболеванием, потому что люди после болезни получают антитела. И в будущем COVID не будет таким опасным для человека, мы так думаем", - отметила Арчелия.
Однако, медик подчеркнула, что в настоящее время вирус остается опасным, несмотря на то, что большинство переносят заболевание легче, чем раньше.
"Но люди со слабым здоровьем переносят заболевание намного сложнее. Пока COVID не стал сезонным заболеванием, нам надо быть готовыми ко всему”, - добавила она.
По наблюдениям врачей, новые штаммы легче переносятся. Но у пациентов, у которых проблемы со свертываемостью крови, могут образоваться тромбозы. Поэтому надо следовать рекомендациям медиков.
“Новые штаммы меньше вреда наносят легким. В основном у людей температура, кашель. Поражение легких у единиц. Это на мой взгляд уже хорошо. Люди легче переносят заболевание, но надо быть начеку, потому что состояние может резко ухудшиться”, -добавила Арчелия.
В Абхазии с 12 по 22 августа выявлено 739 новых случаев заражения COVID-19.
Общее число случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии - 55304, зарегистрировано 693 летальных случая.
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