https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/glavnyy-terapevt-abkhazii-covid-19-stanet-sezonnym-zabolevaniem-1041095939.html

Главный терапевт Абхазии: COVID-19 станет сезонным заболеванием

Главный терапевт Абхазии: COVID-19 станет сезонным заболеванием

В Абхазии с 12 по 22 августа выявлено 739 новых случаев заражения COVID-19. 23.08.2022, Sputnik Абхазия

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2022-08-23T20:42+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

абхазия

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СУХУМ, 23 авг - Sputnik. COVID-19 станет сезонным заболеванием через три-четыре года, об этом в эфире радио Sputnik рассказала главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия.Однако, медик подчеркнула, что в настоящее время вирус остается опасным, несмотря на то, что большинство переносят заболевание легче, чем раньше. "Но люди со слабым здоровьем переносят заболевание намного сложнее. Пока COVID не стал сезонным заболеванием, нам надо быть готовыми ко всему”, - добавила она.По наблюдениям врачей, новые штаммы легче переносятся. Но у пациентов, у которых проблемы со свертываемостью крови, могут образоваться тромбозы. Поэтому надо следовать рекомендациям медиков.“Новые штаммы меньше вреда наносят легким. В основном у людей температура, кашель. Поражение легких у единиц. Это на мой взгляд уже хорошо. Люди легче переносят заболевание, но надо быть начеку, потому что состояние может резко ухудшиться”, -добавила Арчелия.В Абхазии с 12 по 22 августа выявлено 739 новых случаев заражения COVID-19.Общее число случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии - 55304, зарегистрировано 693 летальных случая.

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