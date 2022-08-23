https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/krasnodarskie-tamozhenniki-presekli-vvoz-v-rossiyu-iz-abkhazii-kontrabandy-sigaret--1041094563.html

Краснодарские таможенники пресекли ввоз в Россию из Абхазии контрабанды сигарет

Краснодарские таможенники пресекли ввоз в Россию из Абхазии контрабанды сигарет

Возбуждены дела об административных правонарушениях. Табачная продукция была изъята. 23.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-23T18:35+0300

2022-08-23T18:35+0300

2022-08-23T18:35+0300

государственная граница

контрабанда

абхазия

россия

южное таможенное управление

таможенный контроль

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СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Российские таможенники за два дня пересекли контрабанду 3000 пачек сигарет из Абхазии в Россию. Об этом сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни. В ночь с 22 на 23 августа житель Абхазии, 1989 года рождения, на автомобиле ГАЗ 2217 пытался вывезти из республики 1853 пачки сигарет "CHAPMAN VANILLA", произведенных в Германии. Проводится расследование, автомобиль и сигареты изъяты. Еще 1080 пачек сигарет "GOBI" в заводской упаковке без акцизных марок пытались вывезти из Абхазии на внедорожнике Haval Jolion утром 23 августа. Сигареты были обнаружены в ходе таможенного досмотра в салоне и багажнике внедорожника, в дорожных сумках.С начала 2022 года краснодарскими таможенниками выявлено 117 фактов незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу, из них 17 – с сокрытием от таможенного контроля. Возбуждено 230 дел об АП, изъято порядка 500 тысяч сигарет.

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Sputnik Абхазия

государственная граница, контрабанда, абхазия, россия, южное таможенное управление, таможенный контроль