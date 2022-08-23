https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/krasnodarskie-tamozhenniki-presekli-vvoz-v-rossiyu-iz-abkhazii-kontrabandy-sigaret--1041094563.html
Краснодарские таможенники пресекли ввоз в Россию из Абхазии контрабанды сигарет
Краснодарские таможенники пресекли ввоз в Россию из Абхазии контрабанды сигарет
Возбуждены дела об административных правонарушениях. Табачная продукция была изъята. 23.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-23T18:35+0300
2022-08-23T18:35+0300
2022-08-23T18:35+0300
государственная граница
контрабанда
абхазия
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южное таможенное управление
таможенный контроль
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СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Российские таможенники за два дня пересекли контрабанду 3000 пачек сигарет из Абхазии в Россию. Об этом сообщает служба по Сочи Краснодарской таможни. В ночь с 22 на 23 августа житель Абхазии, 1989 года рождения, на автомобиле ГАЗ 2217 пытался вывезти из республики 1853 пачки сигарет "CHAPMAN VANILLA", произведенных в Германии. Проводится расследование, автомобиль и сигареты изъяты. Еще 1080 пачек сигарет "GOBI" в заводской упаковке без акцизных марок пытались вывезти из Абхазии на внедорожнике Haval Jolion утром 23 августа. Сигареты были обнаружены в ходе таможенного досмотра в салоне и багажнике внедорожника, в дорожных сумках.С начала 2022 года краснодарскими таможенниками выявлено 117 фактов незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу, из них 17 – с сокрытием от таможенного контроля. Возбуждено 230 дел об АП, изъято порядка 500 тысяч сигарет.
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государственная граница, контрабанда, абхазия, россия, южное таможенное управление, таможенный контроль
государственная граница, контрабанда, абхазия, россия, южное таможенное управление, таможенный контроль
Краснодарские таможенники пресекли ввоз в Россию из Абхазии контрабанды сигарет
Возбуждены дела об административных правонарушениях. Табачная продукция была изъята.
СУХУМ, 23 авг - Sputnik.
Российские таможенники за два дня пересекли контрабанду 3000 пачек сигарет из Абхазии в Россию. Об этом сообщает
служба по Сочи Краснодарской таможни.
В ночь с 22 на 23 августа житель Абхазии, 1989 года рождения, на автомобиле ГАЗ 2217 пытался вывезти из республики 1853 пачки сигарет "CHAPMAN VANILLA", произведенных в Германии.
"В ходе таможенного досмотра в тайниках (под обшивкой заднего крыла транспортного средства, в области переднего и второго ряда сидений, под капотом, а также в рюкзаке и пакете) были обнаружены сигареты, сокрытые от таможенного контроля", – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков.
Проводится расследование, автомобиль и сигареты изъяты.
Еще 1080 пачек сигарет "GOBI" в заводской упаковке без акцизных марок пытались вывезти из Абхазии на внедорожнике Haval Jolion утром 23 августа.
Сигареты были обнаружены в ходе таможенного досмотра в салоне и багажнике внедорожника, в дорожных сумках.
С начала 2022 года краснодарскими таможенниками выявлено 117 фактов незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу, из них 17 – с сокрытием от таможенного контроля. Возбуждено 230 дел об АП, изъято порядка 500 тысяч сигарет.