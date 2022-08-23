https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/otets-podozrevaemoy-v-ubiystve-duginoy-rasskazal-chto-ego-doch-rabotala-na-vsu-1041086936.html

Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал, что его дочь работала на ВСУ

Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал, что его дочь работала на ВСУ

Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве политолога Дарьи Дугиной, служила в ВСУ, заявил ее отец. 23.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-23T13:14+0300

2022-08-23T13:14+0300

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По его словам, в последний раз дочь выходила с ним на связь несколько дней назад. Звонила подозреваемая из одной из балтийских стран. Напомним, ранее в Подмосковье взорвался автомобиль, в котором находилась Дугина. По данным ФСБ, за убийством стоят спецслужбы Украины.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.

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