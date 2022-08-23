https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/otets-podozrevaemoy-v-ubiystve-duginoy-rasskazal-chto-ego-doch-rabotala-na-vsu-1041086936.html
Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал, что его дочь работала на ВСУ
Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал, что его дочь работала на ВСУ
Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве политолога Дарьи Дугиной, служила в ВСУ, заявил ее отец. 23.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-23T13:14+0300
2022-08-23T13:14+0300
2022-08-23T13:39+0300
видео
мультимедиа
россия
украина
фсб
александр дугин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/17/1041086200_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0880454d3cc1d27a530b9d36c111113c.png
По его словам, в последний раз дочь выходила с ним на связь несколько дней назад. Звонила подозреваемая из одной из балтийских стран. Напомним, ранее в Подмосковье взорвался автомобиль, в котором находилась Дугина. По данным ФСБ, за убийством стоят спецслужбы Украины.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/17/1041086200_178:0:1138:720_1920x0_80_0_0_40b444e40e35b0068422b322daf9e096.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, украина, фсб, александр дугин, видео
видео, мультимедиа, россия, украина, фсб, александр дугин, видео
Отец подозреваемой в убийстве Дугиной рассказал, что его дочь работала на ВСУ
13:14 23.08.2022 (обновлено: 13:39 23.08.2022)
Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве политолога Дарьи Дугиной, служила в ВСУ, заявил ее отец.
По его словам, в последний раз дочь выходила с ним на связь несколько дней назад. Звонила подозреваемая из одной из балтийских стран. Напомним, ранее в Подмосковье взорвался автомобиль, в котором находилась Дугина. По данным ФСБ, за убийством стоят спецслужбы Украины.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.