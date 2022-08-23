https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/turbaza-o-poseschenii-turistami-obektov-istoriko-kulturnogo-naslediya-abkhazii-1041094417.html
Турбаза: о посещении туристами объектов историко-культурного наследия Абхазии
Турбаза: о посещении туристами объектов историко-культурного наследия Абхазии
Как разнообразие культурных объектов может повлиять на туризм в Абхазии, и что они эти объекты имеют от этого, об этом на радио Sputnik рассказали, специалист... 23.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-23T17:58+0300
2022-08-23T17:58+0300
2022-08-23T17:58+0300
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Турбаза: о посещении туристами объектов историко-культурного наследия Абхазии
Турбаза: о посещении туристами объектов историко-культурного наследия Абхазии
Интерес туриста к объектам историко-культурного наследия – огромен, люди хотят прикоснуться к истории Абхазии, а у нас таких объектов огромное количество, сказал Карнецян в эфире радио.По его мнению, посещение такого рода объектов необходимо организовывать на примере Пицундского культурного заповедника. Карнецян рассказал, как можно выстроить работу по посещению объектов, чтоб доходы уходили на их содержание.Специалист Департамента историко-культурного наследия Минкультуры Абхазии Инал Джопуа в свою очередь рассказал, какой вред наносят посетители объектов, так как их огромное количество, выстроить смотрителя на каждый объект невозможно.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, охрана историко-культурного наследия, аудио
подкасты, турбаза, охрана историко-культурного наследия, аудио
Турбаза: о посещении туристами объектов историко-культурного наследия Абхазии
Как разнообразие культурных объектов может повлиять на туризм в Абхазии, и что они эти объекты имеют от этого, об этом на радио Sputnik рассказали, специалист Департамента историко-культурного наследия Минкультуры Абхазии Инал Джопуа и экскурсовод Арменак Карнецян.
Интерес туриста к объектам историко-культурного наследия – огромен, люди хотят прикоснуться к истории Абхазии, а у нас таких объектов огромное количество, сказал Карнецян в эфире радио.
По его мнению, посещение такого рода объектов необходимо организовывать на примере Пицундского культурного заповедника. Карнецян рассказал, как можно выстроить работу по посещению объектов, чтоб доходы уходили на их содержание.
Специалист Департамента историко-культурного наследия Минкультуры Абхазии Инал Джопуа в свою очередь рассказал, какой вред наносят посетители объектов, так как их огромное количество, выстроить смотрителя на каждый объект невозможно.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.