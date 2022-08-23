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Высокоточным оружием уничтожены до 200 украинских националистов на территории ДНР
Высокоточным оружием уничтожены до 200 украинских националистов на территории ДНР
Союзные силы успешно развивают наступление на донецком направлении. 23.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-23T14:35+0300
2022-08-23T14:35+0300
2022-08-23T15:08+0300
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СУХУМ, 23 авг – Sputnik. ВКС России ударами высокоточного оружия уничтожили до 200 украинских националистов из состава бригад, находившихся на территории ДНР, сообщило во вторник Министерство обороны России."Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой народной республики поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожены до 200 националистов и 18 единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники.
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Высокоточным оружием уничтожены до 200 украинских националистов на территории ДНР
14:35 23.08.2022 (обновлено: 15:08 23.08.2022)
Союзные силы успешно развивают наступление на донецком направлении.
СУХУМ, 23 авг – Sputnik. ВКС России ударами высокоточного оружия уничтожили до 200 украинских националистов из состава бригад, находившихся на территории ДНР, сообщило во вторник Министерство обороны России.
"Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой народной республики поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожены до 200 националистов и 18 единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники.