https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/vysokotochnym-oruzhiem-unichtozheny-do-200-ukrainskikh-natsionalistov-na-territorii-dnr-1041089050.html

Высокоточным оружием уничтожены до 200 украинских националистов на территории ДНР

Высокоточным оружием уничтожены до 200 украинских националистов на территории ДНР

Союзные силы успешно развивают наступление на донецком направлении. 23.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-23T14:35+0300

2022-08-23T14:35+0300

2022-08-23T15:08+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 23 авг – Sputnik. ВКС России ударами высокоточного оружия уничтожили до 200 украинских националистов из состава бригад, находившихся на территории ДНР, сообщило во вторник Министерство обороны России."Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой народной республики поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожены до 200 националистов и 18 единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники.

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