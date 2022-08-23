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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/vysokotochnym-oruzhiem-unichtozheny-do-200-ukrainskikh-natsionalistov-na-territorii-dnr-1041089050.html
Высокоточным оружием уничтожены до 200 украинских националистов на территории ДНР
Высокоточным оружием уничтожены до 200 украинских националистов на территории ДНР
Союзные силы успешно развивают наступление на донецком направлении. 23.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-23T14:35+0300
2022-08-23T15:08+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 23 авг – Sputnik. ВКС России ударами высокоточного оружия уничтожили до 200 украинских националистов из состава бригад, находившихся на территории ДНР, сообщило во вторник Министерство обороны России."Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой народной республики поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожены до 200 националистов и 18 единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники.
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Высокоточным оружием уничтожены до 200 украинских националистов на территории ДНР

14:35 23.08.2022 (обновлено: 15:08 23.08.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - Sputnik Абхазия, 1920, 23.08.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Союзные силы успешно развивают наступление на донецком направлении.
СУХУМ, 23 авг – Sputnik. ВКС России ударами высокоточного оружия уничтожили до 200 украинских националистов из состава бригад, находившихся на территории ДНР, сообщило во вторник Министерство обороны России.

"Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой народной республики поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожены до 200 националистов и 18 единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники.
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