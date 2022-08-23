https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/vzglyad-2022-rossotrudnichestvo-provedet-konkurs-sredi-zhurnalistov-abkhazii-1041080479.html

"Взгляд 2022": Россотрудничество проведет конкурс среди журналистов Абхазии

"Взгляд 2022": Россотрудничество проведет конкурс среди журналистов Абхазии

Международное информационное агентство Sputnik Абхазии выступает информационным партнером конкурса. 23.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-23T08:50+0300

2022-08-23T08:50+0300

2022-08-23T08:50+0300

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СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии объявило о начале конкурса среди журналистов Абхазии "Взгляд 2022" на лучшее освещение деятельности России в республике.Конкурс стартовал 19 августа, его итоги будут подведены 23 сентября. Основные номинации в конкурсе: Итоги подведет жюри, в состав которого войдут известные представители журналистского сообщества Абхазии. Отмечается, что к конкурсу принимаются работы как на русском, так и на абхазском. Как отмечают организаторы, участникам необходимо скачать Положение конкурса, заполнить и отправить форму Заявки, прикрепить к письму электронную версию материала на электронную почту: konkurs.rs.gov@mail.ru. Или принести материал вместе с конкурсной заявкой в офис Россотрудничества (г. Сухум, ул. Генерала Дбара, 3, кабинет 332).Последний день приема заявок - 19 сентября.

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