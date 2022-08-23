https://sputnik-abkhazia.ru/20220823/vzglyad-2022-rossotrudnichestvo-provedet-konkurs-sredi-zhurnalistov-abkhazii-1041080479.html
"Взгляд 2022": Россотрудничество проведет конкурс среди журналистов Абхазии
"Взгляд 2022": Россотрудничество проведет конкурс среди журналистов Абхазии
Международное информационное агентство Sputnik Абхазии выступает информационным партнером конкурса. 23.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-23T08:50+0300
2022-08-23T08:50+0300
2022-08-23T08:50+0300
в абхазии
россотрудничество в абхазии
абхазия
журналисты
конкурсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0f/1033210528_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e450a6202a1e25c57029de351de59208.jpg
СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии объявило о начале конкурса среди журналистов Абхазии "Взгляд 2022" на лучшее освещение деятельности России в республике.Конкурс стартовал 19 августа, его итоги будут подведены 23 сентября. Основные номинации в конкурсе: Итоги подведет жюри, в состав которого войдут известные представители журналистского сообщества Абхазии. Отмечается, что к конкурсу принимаются работы как на русском, так и на абхазском. Как отмечают организаторы, участникам необходимо скачать Положение конкурса, заполнить и отправить форму Заявки, прикрепить к письму электронную версию материала на электронную почту: konkurs.rs.gov@mail.ru. Или принести материал вместе с конкурсной заявкой в офис Россотрудничества (г. Сухум, ул. Генерала Дбара, 3, кабинет 332).Последний день приема заявок - 19 сентября.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0f/1033210528_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fb8b33c2ff05d7aa20f5eb350954c89f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россотрудничество в абхазии, абхазия, журналисты, конкурсы
россотрудничество в абхазии, абхазия, журналисты, конкурсы
"Взгляд 2022": Россотрудничество проведет конкурс среди журналистов Абхазии
Международное информационное агентство Sputnik Абхазии выступает информационным партнером конкурса.
СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии объявило о начале конкурса среди журналистов Абхазии "Взгляд 2022" на лучшее освещение деятельности России в республике.
Конкурс стартовал 19 августа, его итоги будут подведены 23 сентября.
Основные номинации в конкурсе:
лучший информационный материал,
лучшая аналитическая публикация,
лучшая публикация художественно-публичного жанра в журналистике (эссе),
Итоги подведет жюри, в состав которого войдут известные представители журналистского сообщества Абхазии.
Отмечается, что к конкурсу принимаются работы как на русском, так и на абхазском.
Как отмечают организаторы, участникам необходимо скачать Положение
конкурса, заполнить и отправить форму Заявки, прикрепить к письму электронную версию материала на электронную почту: konkurs.rs.gov@mail.ru. Или принести материал вместе с конкурсной заявкой в офис Россотрудничества (г. Сухум, ул. Генерала Дбара, 3, кабинет 332).
Последний день приема заявок - 19 сентября.