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Абхазию ждут длинные выходные в конце августа
Абхазию ждут длинные выходные в конце августа
В пятницу жители Абхазии отметят 14-летие признания суверенитета, а через два дня – Нанхуа, который совпадает с христианским Днем Успения Пресвятой Богородицы. 24.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-24T18:40+0300
2022-08-24T18:40+0300
2022-08-24T18:46+0300
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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Абхазию ждут четыре выходных дня с 26 по 29 августа, следует из производственного календаря. В пятницу, 26 августа, в республике отмечают государственный праздник - День признания независимости. А 28 августа - праздничный выходной Нанхуа. В этом году он пришелся на воскресенье, и потому следующий за ним понедельник также будет нерабочим днем.
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абхазия, выходные, праздники, новости
абхазия, выходные, праздники, новости
Абхазию ждут длинные выходные в конце августа
18:40 24.08.2022 (обновлено: 18:46 24.08.2022)
В пятницу жители Абхазии отметят 14-летие признания суверенитета, а через два дня – Нанхуа, который совпадает с христианским Днем Успения Пресвятой Богородицы.
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Абхазию ждут четыре выходных дня с 26 по 29 августа, следует из производственного календаря.
В пятницу, 26 августа, в республике отмечают государственный праздник - День признания независимости. А 28 августа - праздничный выходной Нанхуа
. В этом году он пришелся на воскресенье, и потому следующий за ним понедельник также будет нерабочим днем.