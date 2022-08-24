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Абхазию ждут длинные выходные в конце августа

Абхазию ждут длинные выходные в конце августа

В пятницу жители Абхазии отметят 14-летие признания суверенитета, а через два дня – Нанхуа, который совпадает с христианским Днем Успения Пресвятой Богородицы. 24.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Абхазию ждут четыре выходных дня с 26 по 29 августа, следует из производственного календаря. В пятницу, 26 августа, в республике отмечают государственный праздник - День признания независимости. А 28 августа - праздничный выходной Нанхуа. В этом году он пришелся на воскресенье, и потому следующий за ним понедельник также будет нерабочим днем.

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