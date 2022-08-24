https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/achba-o-vyraschivanii-kukuruzy-v-abkhazii-osoboe-vnimanie-posevu-ukhodu-i-sboru-1041084723.html

Ачба о выращивании кукурузы в Абхазии: особое внимание посеву, уходу и сбору

Ачба о выращивании кукурузы в Абхазии: особое внимание посеву, уходу и сбору

О прогнозах на урожай кукурузы, о том, какие работы были проведены, чтобы надежды на хороший урожай оправдались, в эфире радио Sputnik рассказал главный... 24.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-24T09:52+0300

2022-08-24T09:52+0300

2022-08-24T10:24+0300

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Ачба о выращивании кукурузы в Абхазии: особое внимание посеву, уходу и сбору Ачба о выращивании кукурузы в Абхазии: особое внимание посеву, уходу и сбору

Кукуруза – стратегическая культура для Абхазии, Минсельхоз уделяет особое внимание ей, сказал Ачба в эфире радио.По словам главного специалиста агрономического отдела Минсельхоза, в этом году по Абхазии вспахано 9 265 гектаров, это чуть больше запланированного. По подсчетам министерства в республике ожидают 23 162 тонны кукурузы.Ачба рассказал, почему в ряде районов экстренно пришлось проводить сельхозработы для сохранения урожая и насколько эти работы стали эффективными.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, минсельхоз, кукуруза, борьба с вредителями в абхазии, аудио