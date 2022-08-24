https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/chetyrnadtsat-kursantov-iz-abkhazii-otpravyatsya-na-uchebu-v-vuzy-mvd-rossii-1041113869.html

Четырнадцать курсантов из Абхазии отправятся на учебу в вузы МВД России

Четырнадцать курсантов из Абхазии отправятся на учебу в вузы МВД России

Каждый год абхазская сторона направляет на учебу в специализированные российские вузы молодых людей, которые выбрали для себя служение в правоохранительной... 24.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-24T15:33+0300

2022-08-24T15:33+0300

2022-08-24T15:50+0300

в абхазии

абхазия

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мвд абхазии

студенты

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офицеры

образование

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СУХУМ, 24 авг – Sputnik. В этом году на обучение в высшие учебные заведения МВД России отправятся 14 человек из Абхазии, курсанты приняли присягу сотрудника органов внутренних дел, сообщает МВД Абхазии.Студенты из Абхазии будут учиться в ведомственных вузах в Краснодаре, Орле, Воронеже и Нижнем Новгороде. Перед этим юноши прошли курс молодого бойца на базе Высшей школы милиции МВД Абхазии.В течение пяти лет курсантам предстоит осваивать профессиональные знания, приобретать практические навыки, формировать профессионально-значимые личностные качества.На основании соглашения о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Абхазии и России каждый год абхазская сторона направляет на учебу в специализированные российские вузы молодых людей, которые выбрали для себя службу в правоохранительной системе.

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абхазия, милиция, мвд абхазии, студенты, курсанты, офицеры, образование