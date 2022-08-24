https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/chetyrnadtsat-kursantov-iz-abkhazii-otpravyatsya-na-uchebu-v-vuzy-mvd-rossii-1041113869.html
Четырнадцать курсантов из Абхазии отправятся на учебу в вузы МВД России
Четырнадцать курсантов из Абхазии отправятся на учебу в вузы МВД России
Каждый год абхазская сторона направляет на учебу в специализированные российские вузы молодых людей, которые выбрали для себя служение в правоохранительной... 24.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-24T15:33+0300
2022-08-24T15:33+0300
2022-08-24T15:50+0300
в абхазии
абхазия
милиция
мвд абхазии
студенты
курсанты
офицеры
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/18/1041115208_13:0:1025:569_1920x0_80_0_0_106ba54798299bf58b61e61c4fa3b402.png
СУХУМ, 24 авг – Sputnik. В этом году на обучение в высшие учебные заведения МВД России отправятся 14 человек из Абхазии, курсанты приняли присягу сотрудника органов внутренних дел, сообщает МВД Абхазии.Студенты из Абхазии будут учиться в ведомственных вузах в Краснодаре, Орле, Воронеже и Нижнем Новгороде. Перед этим юноши прошли курс молодого бойца на базе Высшей школы милиции МВД Абхазии.В течение пяти лет курсантам предстоит осваивать профессиональные знания, приобретать практические навыки, формировать профессионально-значимые личностные качества.На основании соглашения о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Абхазии и России каждый год абхазская сторона направляет на учебу в специализированные российские вузы молодых людей, которые выбрали для себя службу в правоохранительной системе.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/18/1041115208_139:0:898:569_1920x0_80_0_0_1910c8fd6614cbf425624783c966a726.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, милиция, мвд абхазии, студенты, курсанты, офицеры, образование
абхазия, милиция, мвд абхазии, студенты, курсанты, офицеры, образование
Четырнадцать курсантов из Абхазии отправятся на учебу в вузы МВД России
15:33 24.08.2022 (обновлено: 15:50 24.08.2022)
Каждый год абхазская сторона направляет на учебу в специализированные российские вузы молодых людей, которые выбрали для себя служение в правоохранительной системе.
СУХУМ, 24 авг – Sputnik.
В этом году на обучение в высшие учебные заведения МВД России отправятся 14 человек из Абхазии, курсанты приняли присягу сотрудника органов внутренних дел, сообщает
МВД Абхазии.
Студенты из Абхазии будут учиться в ведомственных вузах в Краснодаре, Орле, Воронеже и Нижнем Новгороде. Перед этим юноши прошли курс молодого бойца на базе Высшей школы милиции МВД Абхазии.
"Принятие присяги является первым и самым важным днем для сотрудника органов внутренних дел. Дав клятву служению народу, Родине и закону, сотрудник милиции становится полноценным сотрудником органов внутренних дел, и только своими делами он может заслужить себе авторитет, при этом поднять престиж высокого звания сотрудника милиции", – отметили в ведомстве.
В течение пяти лет курсантам предстоит осваивать профессиональные знания, приобретать практические навыки, формировать профессионально-значимые личностные качества.
На основании соглашения о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Абхазии и России каждый год абхазская сторона направляет на учебу в специализированные российские вузы молодых людей, которые выбрали для себя службу в правоохранительной системе.