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Глава МИД Сирии прибыл с официальным визитом в Абхазию
Глава МИД Сирии прибыл с официальным визитом в Абхазию
Сирия признала независимость Абхазии в мае 2018 года, между Сухумом и Дамаском установлены дипломатические отношения. 24.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-24T21:45+0300
2022-08-24T21:45+0300
2022-08-24T21:45+0300
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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Фейсал Микдад прибыл c официальным визитом в Абхазию, сообщает Медиацентр МИД республики.На российско-абхазской границе высокого гостя встретил глава внешнеполитического ведомства Абхазии Инал Ардзинба.В четверг Ардзинба и Микдад подпишут в Сухуме Меморандум о политических консультациях между Абхазией и Сирией. Документ, по словам абхазского министра, направлен на дальнейшую работу по расширению контактов на Ближнем Востоке.
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абхазия, мид абхазии, новости, сирия, политика, инал ардзинба
абхазия, мид абхазии, новости, сирия, политика, инал ардзинба
Глава МИД Сирии прибыл с официальным визитом в Абхазию
Сирия признала независимость Абхазии в мае 2018 года, между Сухумом и Дамаском установлены дипломатические отношения.
СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Фейсал Микдад прибыл c официальным визитом в Абхазию, сообщает Медиацентр МИД республики.
На российско-абхазской границе высокого гостя встретил глава внешнеполитического ведомства Абхазии Инал Ардзинба.
"Сегодня мы приветствуем нашего сирийского коллегу на абхазской земле. Это очень важное событие для нас. Впервые в истории сирийский государственный деятель столь высокого уровня с визитом в Абхазии", - сказал Ардзинба.
В четверг Ардзинба и Микдад подпишут в Сухуме Меморандум о политических консультациях между Абхазией и Сирией. Документ, по словам абхазского министра, направлен на дальнейшую работу по расширению контактов на Ближнем Востоке.