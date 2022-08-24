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Глава МИД Сирии прибыл с официальным визитом в Абхазию

Глава МИД Сирии прибыл с официальным визитом в Абхазию

Сирия признала независимость Абхазии в мае 2018 года, между Сухумом и Дамаском установлены дипломатические отношения. 24.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-24T21:45+0300

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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Фейсал Микдад прибыл c официальным визитом в Абхазию, сообщает Медиацентр МИД республики.На российско-абхазской границе высокого гостя встретил глава внешнеполитического ведомства Абхазии Инал Ардзинба.В четверг Ардзинба и Микдад подпишут в Сухуме Меморандум о политических консультациях между Абхазией и Сирией. Документ, по словам абхазского министра, направлен на дальнейшую работу по расширению контактов на Ближнем Востоке.

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