https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/makaki-kosmonavty-i-sozdanie-vaktsin-sukhumskomu-pitomniku-obezyan-95-let-1041110296.html

Макаки-космонавты и создание вакцин: Сухумскому питомнику обезьян исполнилось 95 лет

Макаки-космонавты и создание вакцин: Сухумскому питомнику обезьян исполнилось 95 лет

Разработка вакцин от опасных вирусов, подготовка длительных космических полетов человека – все это старейший в мире Научно-исследовательский институт... 24.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-24T14:00+0300

2022-08-24T14:00+0300

2022-08-24T14:23+0300

в абхазии

сухумский питомник обезьян нииэпит

история

ученые

обезьяны

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Питомник решили создать именно в Сухуме, так как климатические условия здесь сходны с тропиками. Кроме того, в Абхазии растут фрукты и овощи, нужные для питания обезьян.SputnikКак создавался институтИнициаторами создания питомника обезьян были ученые Московского института экспериментальной эндокринологии. В ноябре 1925 года директор этого института Василий Шервинский обратился с письмом к комиссару здравоохранения РСФСР Николаю Семашко.В нем говорилось, что в связи с возрастающей потребностью медицины и биологии в опытах на обезьянах Ученая медицинская комиссия института совместно с представителями других научных медицинских учреждений, в том числе и Института экспериментальной биологии, "постановила считать желательным устройство питомника для обезьян на Черноморском побережье с целью акклиматизации животных".Была организована комиссия под руководством Семашко по устройству обезьяньего питомника, которая в декабре 1925 года ходатайствовала о создании питомника на Кавказском побережье Черного моря.Замдиректора Института экспериментальной эндокринологии Яков Тоболкин изучил Черноморское побережье для поиска места создания питомника обезьян. Он посетил около 30 усадеб и сделал выбор в пользу дачи Остроумова на горе Трапеция в Сухуме.Алексей Остроумов был крупным клиницистом-терапевтом, преподавал в Московском университете. В конце 90-х годов XIX века он переселился в Сухум, где на свои средства построил больницу и родильный дом. В своем имении он создал парк тропических и субтропических растений.Когда Яков Тоболкин прибыл в Сухум, дача и парк были в очень запущенном состоянии, а некоторые дорожки приходилось расчищать даже топором. Ученый начал переговоры с руководством Абхазии о передаче территории в аренду Институту эндокринологии. Большую помощь в этом вопросе оказал председатель Совета народных комиссаров Абхазии Нестор Лакоба.4 февраля 1927 года в Москве был заключен договор между СНК Абхазии и Институтом экспериментальной эндокринологии. Институт получал право создать питомник обезьян. Нестор Лакоба и в дальнейшем внимательно следил за организацией и работой питомника, бывал в нем.В августе 1927 года на пароходе "Пестель" в Сухум из Марселя привезли первых обезьян – двух шимпанзе и двух павианов. Животных доставили на бывшую дачу Остроумова, где для них подготовили помещения и корм.После открытия института, здесь создавали вакцины от опасных вирусов, проводили опыты по сравнению нейросистемы обезьяны и человека и готовили первых советских макак-космонавтов."Питомник был построен в 1927 году по инициативе группы советских ученых во главе с Семашко. Хотя идея создания института приматологии витала в воздухе и в дореволюционное время", — рассказывал ранее заместитель директора института по науке, профессор Владимир Баркая.Владимир Баркая работал в институте с 1961 года. Он свидетель многих важных событий, случившихся в институте.Первые опыты в институте приматологии начали проводить еще в конце 1920-х, тогда еще у учреждения не было своих кадров, приезжали ученые из Москвы, которые работали с приматами.Гормон молодостиХоть обезьяньи железы не пересаживали дряхлеющим партийным лидерам, но в НИИЭПиТе на обезьянах испытывали "гормон молодости".Это были совместные исследования с Московским эндокринологическим центром. Профессор Н.П. Гончаров передал нам для испытания препарат (промежуточный продукт обмена половых гормонов). Действие препарата испытали на 10 старых обезьянах.Группа из 10 немощных обезьян испытала на себе препарат. По словам Баркая, уже через пару месяцев результат стал очевиден: ученые заметили улучшение реакции и памяти обезьян, повышение активности, а также появление волос у облысевших от старости особей."Ученый был доволен опытом. С результатами он поехал сначала в Москву, там он выступил с докладом в РАН. Потом с этим же докладом он выступил на научной конференции в одном американском штате. Ученый мир был потрясен", – отмечал Баркая."Космонавты" из СухумаВ начале 50-х годов в Медико-биологической станции (такой был тогда статус учреждения) формируются первые собственные штатные кадры, самостоятельно разрабатывающие актуальные проблемы биологии и медицины. В 1957 году Станция была преобразована в Институт экспериментальной патологии и терапии Академии медицинских наук СССР. В 1958 году Институт возглавил молодой ученый из Москвы Борис Лапин.В конце 70-х годов московский академик Газенко поднял вопрос о подготовке в институте обезьян к полетам в космос после предварительного проведения наземных опытов по влиянию на обезьян факторов космического полета.В космос уже летали Гагарин, Терешкова и многие другие. Но нужно было изучить изменения в организме космонавта от длительного пребывания в невесомости.В 1980-м году в НИИ занялись предполетной подготовкой 12 обезьян. В 1983 году первые пары макак полетели в космос, последние пары – в 1996 году. Все животные благополучно вернулись на Землю.Не заходить! Опасные инфекцииВ начале 70-х годов ученые проводили эксперимент по акклиматизации обезьян. Для этого две группы животных, привезенных из Эфиопии, были выпущены в районе СухумГЭС. Обезьяны находились под постоянным наблюдением сотрудников НИИЭПиТа.Эксперимент проходил удачно, приматы хорошо размножались в природных условиях. Численность обезьян, обитавших в сухумских лесах, к 1990 году достигала одной тысячи. Партия диких обезьян должна была стать донором для питомника.Однако в 1992 году началась грузино-абхазская война. Во время войны животные исчезли из поля зрения физиологов, многие обезьяны погибли. Оставшиеся в живых ушли далеко в горы.Все 413 дней войны сотрудники института приходили в питомник и кормили обезьян. Корма для животных особо не было. Животные стали умирать от истощения. Из шести тысяч обезьян осталось всего 200.РеабилитацияПосле войны работники НИИЭПиТа сразу же возобновили деятельность. Первым делом они решили основательно изучить организм обезьян, переживших войну."Мы понимали, что опыты над больными обезьянами нельзя было проводить. Мы решили изучить, как изменился организм приматов за один год войны. Рацион обезьян резко изменился, обезьяны недоедали, и это критически повлияло на их здоровье", – подчеркивал Баркая.В течение трех лет ученые следили за здоровьем подопечных. Лишь к 1996 году они отметили восстановление организма животных. Конечные результаты показали, что организм обезьян дал такую же реакцию, как и организм людей, переживших блокаду Ленинграда.И снова опытыСегодня институт продолжает проводить опыты. В 2016 году НИИЭПиТ совместно с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи разработал новую вакцину от коклюша.В 2015 году институт запустил проект по исследованию геронтологии. Физиологи НИИЭПиТа сначала обследуют всех долгожителей, или геронтов, Абхазии. Геронты — это люди, которым за 90 лет. А затем такое же обследование проходят старейшие обезьяны. Данные сравниваются.Со дня открытия института прошло уже 95 лет, за которые питомник стал всемирно известным научно-исследовательским приматологическим центром.За долгие годы существования он переживал периоды и падения, и расцвета, однако, несмотря на трудности, работа возобновлена, и сегодня в Институте продолжаются исследования, необходимые для решения вопросов фундаментальной науки и практического здравоохранения.

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сухумский питомник обезьян нииэпит, история, ученые, обезьяны