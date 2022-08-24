https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/nekrasov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-torgpreda-rossii-v-abkhazii-1041096694.html

Владимир Некрасов освобожден от должности торгпреда России в Абхазии

Владимир Некрасов освобожден от должности торгпреда России в Абхазии

Некрасов занимал должность российского торгпреда в Абхазии более пяти лет. 24.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Владимир Некрасов освобожден от должности торгового представителя России в Абхазии по собственной просьбе, сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства. "Освободить Некрасова Владимира Анатольевича от должности Торгового представителя Российской Федерации в Республике Абхазия по его просьбе", – цитирует агентство документ.Некрасов был назначен на должность торгпреда России в Абхазии в марте 2017 года, он проработал на этом посту более пяти лет.

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