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Владимир Некрасов освобожден от должности торгпреда России в Абхазии
Владимир Некрасов освобожден от должности торгпреда России в Абхазии
Некрасов занимал должность российского торгпреда в Абхазии более пяти лет. 24.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-24T08:45+0300
2022-08-24T08:45+0300
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СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Владимир Некрасов освобожден от должности торгового представителя России в Абхазии по собственной просьбе, сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства. "Освободить Некрасова Владимира Анатольевича от должности Торгового представителя Российской Федерации в Республике Абхазия по его просьбе", – цитирует агентство документ.Некрасов был назначен на должность торгпреда России в Абхазии в марте 2017 года, он проработал на этом посту более пяти лет.
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россия, абхазия, новости, торговля
Владимир Некрасов освобожден от должности торгпреда России в Абхазии
08:45 24.08.2022 (обновлено: 10:11 24.08.2022)
Некрасов занимал должность российского торгпреда в Абхазии более пяти лет.
СУХУМ, 24 авг – Sputnik.
Владимир Некрасов освобожден от должности торгового представителя России в Абхазии по собственной просьбе, сообщает РИА Новости
со ссылкой на распоряжение правительства.
"Освободить Некрасова Владимира Анатольевича от должности Торгового представителя Российской Федерации в Республике Абхазия по его просьбе", – цитирует агентство документ.
Некрасов был назначен на должность торгпреда России в Абхазии в марте 2017 года, он проработал на этом посту более пяти лет.