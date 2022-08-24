https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/rossiya-vyplatit-po-10-tysyach-rubley-semyam-shkolnikov-v-donbasse-1041127897.html

Россия выплатит по 10 тысяч рублей семьям школьников в Донбассе

Россия выплатит по 10 тысяч рублей семьям школьников в Донбассе

Единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей получит один из родителей или официальных представителей ребенка. 24.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил поручил кабмину единовременно выплатить 10 тысяч рублей родителям учеников от 6 до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, сообщается на сайте Кремля.Отмечается, что выплаты получат родители детей, которые приступят к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года.Ответственным за реализацию поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

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