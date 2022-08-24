https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/shoygu-zamedlenie-tempov-nastupleniya-v-khode-svo--soznatelnoe-reshenie-1041100996.html

Шойгу: замедление темпов наступления в ходе СВО – сознательное решение

Шойгу: замедление темпов наступления в ходе СВО – сознательное решение

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины для освобождения Донбасса. 24.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-24T11:41+0300

2022-08-24T11:41+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине – сознательное решение, оно обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС.По его словам, российские военные "на освобожденных территориях организовали системную работу по налаживанию мирной жизни"."Оказываем гуманитарную помощь, восстанавливаем инфраструктуру и системы жизнеобеспечения", – сообщил министр обороны РФ.Вместе с тем, отметил он, "украинские военные формирования применяют тактику выжженной земли, грубо нарушают международные нормы, действуют как террористы"."Они используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением как живым щитом. Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами "Лепесток" населенные пункты с явной целью нанесения как можно большего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре", – сказал Шойгу.

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россия, украина, новости, донбасс, сергей шойгу