https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/takie-obstoyatelstva-akhuba-o-roli-i-zaslugakh-niiepit-abkhazii-1041120189.html

Такие обстоятельства: Ахуба о роли и заслугах НИИЭПиТ Абхазии

Такие обстоятельства: Ахуба о роли и заслугах НИИЭПиТ Абхазии

О роли НИИЭПиТ в научной жизни Абхазии и за ее пределами в эфире радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТа АНА... 24.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-24T16:54+0300

2022-08-24T16:54+0300

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сухумский питомник обезьян нииэпит

абхазия

наука

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Такие обстоятельства: Ахуба о роли и заслугах НИИЭПиТ Абхазии Такие обстоятельства: Ахуба о роли и заслугах НИИЭПиТ Абхазии

95 лет назад, 24 августа 1927 года, в Абхазии открыли Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии, более известный как Сухумский обезьяний питомник.Об истории и сегодняшних днях работы института, новых научных проектах и международном сотрудничестве в эфире радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТа АНА Лариса Ахуба. По ее словам, сам факт существования института явился большим прорывом, так как это первый в мире приматологический центр, который показал, как подобные центры должны работать. По образу и подобию этого центра в дальнейшем были организованы большинство центров как в Европе, так и в США. До открытия центра в Сухуме все остальные попытки были безуспешными. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, такие обстоятельства, сухумский питомник обезьян нииэпит, абхазия, наука, аудио