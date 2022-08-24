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Такие обстоятельства: Ахуба о роли и заслугах НИИЭПиТ Абхазии
Такие обстоятельства: Ахуба о роли и заслугах НИИЭПиТ Абхазии
О роли НИИЭПиТ в научной жизни Абхазии и за ее пределами в эфире радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТа АНА... 24.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-24T16:54+0300
2022-08-24T16:54+0300
2022-08-24T17:29+0300
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Такие обстоятельства: Ахуба о роли и заслугах НИИЭПиТ Абхазии
Такие обстоятельства: Ахуба о роли и заслугах НИИЭПиТ Абхазии
95 лет назад, 24 августа 1927 года, в Абхазии открыли Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии, более известный как Сухумский обезьяний питомник.Об истории и сегодняшних днях работы института, новых научных проектах и международном сотрудничестве в эфире радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТа АНА Лариса Ахуба. По ее словам, сам факт существования института явился большим прорывом, так как это первый в мире приматологический центр, который показал, как подобные центры должны работать. По образу и подобию этого центра в дальнейшем были организованы большинство центров как в Европе, так и в США. До открытия центра в Сухуме все остальные попытки были безуспешными. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, сухумский питомник обезьян нииэпит, абхазия, наука, аудио
подкасты, такие обстоятельства, сухумский питомник обезьян нииэпит, абхазия, наука, аудио
Такие обстоятельства: Ахуба о роли и заслугах НИИЭПиТ Абхазии
16:54 24.08.2022 (обновлено: 17:29 24.08.2022)
О роли НИИЭПиТ в научной жизни Абхазии и за ее пределами в эфире радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТа АНА Лариса Ахуба.
95 лет назад, 24 августа 1927 года, в Абхазии открыли Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии, более известный как Сухумский обезьяний питомник.
Об истории и сегодняшних днях работы института, новых научных проектах и международном сотрудничестве в эфире радио Sputnik рассказала заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТа АНА Лариса Ахуба.
"Переоценить вклад научно-исследовательского института невозможно. То, что в свое время правительство СССР выбрало Сухум для такого серьезного приматологического центра, для нас большой подарок. Нахождение центра такого уровня в республике подтягивает за собой всю науку. Это наследие как дает нам хорошую преференцию в области научного мира, так и накладывает на нас большую ответственность", - сказала Ахуба.
По ее словам, сам факт существования института явился большим прорывом, так как это первый в мире приматологический центр, который показал, как подобные центры должны работать. По образу и подобию этого центра в дальнейшем были организованы большинство центров как в Европе, так и в США. До открытия центра в Сухуме все остальные попытки были безуспешными.
Подробности слушайте в аудиофайле
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