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В Sputnik обсудят значение международного признания Абхазии и Южной Осетии
В Sputnik обсудят значение международного признания Абхазии и Южной Осетии
25 августа в 14:00 состоится видеомост Симферополь-Цхинвал-Сухум, посвященный Дню признания независимости Южной Осетии и Абхазии Российской Федерацией. 24.08.2022, Sputnik Абхазия
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26 августа Южная Осетия и Абхазия отмечают важный государственный праздник. Именно в этот день в 2008 году Россия первой из стран мира приняла решение о признании независимости этих республик.Как за 14 лет изменилась внутренняя и международная жизнь Южной Осетии и Абхазии? Как развивается сотрудничество республик с Россией и странами, признавшими их суверенитет? Эти и другие вопросы обсудят участники видеомоста:В Симферополе:В Цхинвале:В Сухуме:
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пресс-центр , абхазия, южная осетия, южная осетия, москва

В Sputnik обсудят значение международного признания Абхазии и Южной Осетии

18:10 24.08.2022 (обновлено: 19:25 24.08.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукПресс-центр
Пресс-центр - Sputnik Абхазия, 1920, 24.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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25 августа в 14:00 состоится видеомост Симферополь-Цхинвал-Сухум, посвященный Дню признания независимости Южной Осетии и Абхазии Российской Федерацией.
26 августа Южная Осетия и Абхазия отмечают важный государственный праздник. Именно в этот день в 2008 году Россия первой из стран мира приняла решение о признании независимости этих республик.
Как за 14 лет изменилась внутренняя и международная жизнь Южной Осетии и Абхазии? Как развивается сотрудничество республик с Россией и странами, признавшими их суверенитет? Эти и другие вопросы обсудят участники видеомоста:
В Симферополе:
член комитета по международным делам Совета Федерации России Сергей Цеков
В Цхинвале:
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов,
Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев
В Сухуме:
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Михаил Шургалин,
Начальник департамента стратегического сотрудничества МИД Абхазии Джамал Бганба
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