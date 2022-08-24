https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/v-sputnik-obsudyat-znachenie-mezhdunarodnogo-priznaniya-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1041125861.html

В Sputnik обсудят значение международного признания Абхазии и Южной Осетии

В Sputnik обсудят значение международного признания Абхазии и Южной Осетии

25 августа в 14:00 состоится видеомост Симферополь-Цхинвал-Сухум, посвященный Дню признания независимости Южной Осетии и Абхазии Российской Федерацией. 24.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-24T18:10+0300

2022-08-24T18:10+0300

2022-08-24T19:25+0300

пресс-центр

пресс-центр

абхазия

южная осетия

южная осетия

москва

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26 августа Южная Осетия и Абхазия отмечают важный государственный праздник. Именно в этот день в 2008 году Россия первой из стран мира приняла решение о признании независимости этих республик.Как за 14 лет изменилась внутренняя и международная жизнь Южной Осетии и Абхазии? Как развивается сотрудничество республик с Россией и странами, признавшими их суверенитет? Эти и другие вопросы обсудят участники видеомоста:В Симферополе:В Цхинвале:В Сухуме:

абхазия

южная осетия

южная осетия

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