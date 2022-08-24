https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/v-sputnik-obsudyat-znachenie-mezhdunarodnogo-priznaniya-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1041125861.html
В Sputnik обсудят значение международного признания Абхазии и Южной Осетии
В Sputnik обсудят значение международного признания Абхазии и Южной Осетии
25 августа в 14:00 состоится видеомост Симферополь-Цхинвал-Сухум, посвященный Дню признания независимости Южной Осетии и Абхазии Российской Федерацией. 24.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-24T18:10+0300
2022-08-24T18:10+0300
2022-08-24T19:25+0300
пресс-центр
пресс-центр
абхазия
южная осетия
южная осетия
москва
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26 августа Южная Осетия и Абхазия отмечают важный государственный праздник. Именно в этот день в 2008 году Россия первой из стран мира приняла решение о признании независимости этих республик.Как за 14 лет изменилась внутренняя и международная жизнь Южной Осетии и Абхазии? Как развивается сотрудничество республик с Россией и странами, признавшими их суверенитет? Эти и другие вопросы обсудят участники видеомоста:В Симферополе:В Цхинвале:В Сухуме:
абхазия
южная осетия
южная осетия
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MIA „Rosiya Segodnya“
пресс-центр , абхазия, южная осетия, южная осетия, москва
пресс-центр , абхазия, южная осетия, южная осетия, москва
В Sputnik обсудят значение международного признания Абхазии и Южной Осетии
18:10 24.08.2022 (обновлено: 19:25 24.08.2022)
25 августа в 14:00 состоится видеомост Симферополь-Цхинвал-Сухум, посвященный Дню признания независимости Южной Осетии и Абхазии Российской Федерацией.
26 августа Южная Осетия и Абхазия отмечают важный государственный праздник. Именно в этот день в 2008 году Россия первой из стран мира приняла решение о признании независимости этих республик.
Как за 14 лет изменилась внутренняя и международная жизнь Южной Осетии и Абхазии? Как развивается сотрудничество республик с Россией и странами, признавшими их суверенитет? Эти и другие вопросы обсудят участники видеомоста:
член комитета по международным делам Совета Федерации России Сергей Цеков
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов,
Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Михаил Шургалин,
Начальник департамента стратегического сотрудничества МИД Абхазии Джамал Бганба