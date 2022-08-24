https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/vs-rossii-unichtozhili-za-sutki-pyat-ukrainskikh-skladov-s-boepripasami-1041109941.html

ВС России уничтожили за сутки пять украинских складов с боеприпасами

ВС России уничтожили за сутки пять украинских складов с боеприпасами

ВС России продолжают нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам Украины. 24.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-24T13:21+0300

2022-08-24T13:21+0300

2022-08-24T13:39+0300

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СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Российские войска за сутки уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами в ходе спецоперации на Украине, говорится в сводке Минобороны от 24 августа."Уничтожено пять складов с боеприпасами, а также объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ", – заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.Армия за сутки поразила семь пунктов управления украинских войск.В рамках контрбатарейной борьбы удалось подавить реактивную артиллерийскую батарею систем залпового огня "Ураган", взвод РСЗО "Смерч", четыре взвода РСЗО "Град", три взвода гаубиц Д-30.Российские средства противовоздушной обороны сбили еще семь украинских беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО.Кроме того, при наступлении на донецком направлении уничтожено более 600 военных Украины, добавили в военном ведомстве. Также, по данным российского Минобороны, около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады ВСУ отказались дальше участвовать в боевых действиях.

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