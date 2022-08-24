https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/vs-rossii-unichtozhili-za-sutki-pyat-ukrainskikh-skladov-s-boepripasami-1041109941.html
ВС России уничтожили за сутки пять украинских складов с боеприпасами
ВС России уничтожили за сутки пять украинских складов с боеприпасами
ВС России продолжают нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам Украины. 24.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-24T13:21+0300
2022-08-24T13:21+0300
2022-08-24T13:39+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
вооружения
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/04/1040698953_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cb07e8cc6999a5e848cec5075c07083e.jpg
СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Российские войска за сутки уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами в ходе спецоперации на Украине, говорится в сводке Минобороны от 24 августа."Уничтожено пять складов с боеприпасами, а также объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ", – заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.Армия за сутки поразила семь пунктов управления украинских войск.В рамках контрбатарейной борьбы удалось подавить реактивную артиллерийскую батарею систем залпового огня "Ураган", взвод РСЗО "Смерч", четыре взвода РСЗО "Град", три взвода гаубиц Д-30.Российские средства противовоздушной обороны сбили еще семь украинских беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО.Кроме того, при наступлении на донецком направлении уничтожено более 600 военных Украины, добавили в военном ведомстве. Также, по данным российского Минобороны, около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады ВСУ отказались дальше участвовать в боевых действиях.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/04/1040698953_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_95925c1ba0f97ec8add868cba4d4eedb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости, вооружения, оружие
россия, украина, новости, вооружения, оружие
ВС России уничтожили за сутки пять украинских складов с боеприпасами
13:21 24.08.2022 (обновлено: 13:39 24.08.2022)
ВС России продолжают нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам Украины.
СУХУМ, 24 авг – Sputnik.
Российские войска за сутки уничтожили пять складов ВСУ с боеприпасами в ходе спецоперации на Украине, говорится в сводке
Минобороны от 24 августа.
"Уничтожено пять складов с боеприпасами, а также объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ", – заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.
Армия за сутки поразила семь пунктов управления украинских войск.
В рамках контрбатарейной борьбы удалось подавить реактивную артиллерийскую батарею систем залпового огня "Ураган", взвод РСЗО "Смерч", четыре взвода РСЗО "Град", три взвода гаубиц Д-30.
Российские средства противовоздушной обороны сбили еще семь украинских беспилотников и перехватили два снаряда РСЗО.
Кроме того, при наступлении на донецком направлении уничтожено более 600 военных Украины, добавили в военном ведомстве. Также, по данным российского Минобороны, около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады ВСУ отказались дальше участвовать в боевых действиях.