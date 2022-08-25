https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/abiturienty-iz-abkhazii-smogut-uproschenno-postupit-v-nizhegorodskiy-lingvisticheskiy-vuz-1041159712.html
Абитуриенты из Абхазии смогут упрощенно поступить в Нижегородский лингвистический вуз
Абитуриенты из Абхазии смогут упрощенно поступить в Нижегородский лингвистический вуз
Делегация руководства абхазской столицы совершила рабочие поездки в города-побратимы Сухума - Нижний Новгород и Чебоксары. 25.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-25T20:40+0300
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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Абитуриенты из Абхазии смогут упрощенно поступить в Нижегородский лингвистический университет. Об этом договорилась абхазская делегация во время поездки в Нижний Новгород, сообщается на сайте администрации Сухума. Он отметил, что Нижегородский университет на втором месте в числе наиболее сильных лингвистических вузов России после университета им. Мориса Тереза в Москве.Подробнее об условиях поступления в вуз можно будет узнать в столичном Управлении образования.
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сухум, вузы, новости, нижний новгород
сухум, вузы, новости, нижний новгород
Абитуриенты из Абхазии смогут упрощенно поступить в Нижегородский лингвистический вуз
20:40 25.08.2022 (обновлено: 20:41 25.08.2022)
Делегация руководства абхазской столицы совершила рабочие поездки в города-побратимы Сухума - Нижний Новгород и Чебоксары.
СУХУМ, 25 авг - Sputnik.
Абитуриенты из Абхазии смогут упрощенно поступить в Нижегородский лингвистический университет
. Об этом договорилась абхазская делегация во время поездки в Нижний Новгород, сообщается
на сайте администрации Сухума.
"Восемь ребят из Абхазии смогут поступить в Нижегородский лингвистический университет по программе "Соотечественники" уже в этом году. Ребята будут обучаться на бесплатной основе по программе "бакалавриат", им будет предоставлено общежитие", - рассказал замглавы Администрации Сухума Леон Кварчия.
Он отметил, что Нижегородский университет на втором месте в числе наиболее сильных лингвистических вузов России после университета им. Мориса Тереза в Москве.
Подробнее об условиях поступления в вуз можно будет узнать в столичном Управлении образования.