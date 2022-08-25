https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/abiturienty-iz-abkhazii-smogut-uproschenno-postupit-v-nizhegorodskiy-lingvisticheskiy-vuz-1041159712.html

Абитуриенты из Абхазии смогут упрощенно поступить в Нижегородский лингвистический вуз

Абитуриенты из Абхазии смогут упрощенно поступить в Нижегородский лингвистический вуз

Делегация руководства абхазской столицы совершила рабочие поездки в города-побратимы Сухума - Нижний Новгород и Чебоксары. 25.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-25T20:40+0300

2022-08-25T20:40+0300

2022-08-25T20:41+0300

в абхазии

сухум

вузы

новости

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/19/1041159794_0:11:901:517_1920x0_80_0_0_12e4616cd30c7a6e3b8f184cc822d361.jpg

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Абитуриенты из Абхазии смогут упрощенно поступить в Нижегородский лингвистический университет. Об этом договорилась абхазская делегация во время поездки в Нижний Новгород, сообщается на сайте администрации Сухума. Он отметил, что Нижегородский университет на втором месте в числе наиболее сильных лингвистических вузов России после университета им. Мориса Тереза в Москве.Подробнее об условиях поступления в вуз можно будет узнать в столичном Управлении образования.

сухум

нижний новгород

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сухум, вузы, новости, нижний новгород