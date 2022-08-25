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Ардзинба и Микдад подвели итоги переговоров в Сухуме
Ардзинба и Микдад подвели итоги переговоров в Сухуме
СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и глава МИД Сирии Фейсал Микдад подвели итоги встречи в Сухуме. 25.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-25T17:15+0300
2022-08-25T17:15+0300
2022-08-25T18:17+0300
в абхазии
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СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и глава МИД Сирии Фейсал Микдад подвели итоги встречи в Сухуме.По словам Ардзинба, стороны провели очень продуктивные и насыщенные переговоры, увенчавшиеся подписанием Меморандума о политических консультациях. Главная цель документа в том, что он определяет механизмы абхазо-сирийского взаимодействия в глобальном контексте, добавил глава МИД Абхазии."Мы объединяем усилия с точки зрения нашей работы на Ближнем Востоке, с точки зрения активизации наших контактов с дружественными государствами, не только на Ближнем Востоке, но в целом, глобально", – уточнил министр.Кроме того, Ардзинба и Микдад приняли совместное заявление, в котором подчеркиваются основные позиции по отношению к международной ситуации и с точки зрения двустороннего взаимодействия.Министр иностранных дел Сирии заверил, что Дамаск готов оказывать всяческое содействие в деле развития отношений с Абхазией. Он отметил, что многие представители абхазской диаспоры в Сирии погибли, сражаясь против международного терроризма с 2011 года."Мы призываем Соединенные Штаты Америки и их союзников в Европе остановить свою агрессию и все попытки, которые продлевают период военных действий на территории Украины", – сказал Микдад.В завершение встречи главы внешнеполитических ведомств обменялись памятными подарками.
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абхазия, сирия, инал ардзинба, фейсал микдад, новости
абхазия, сирия, инал ардзинба, фейсал микдад, новости
СУХУМ, 25 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и глава МИД Сирии Фейсал Микдад подвели итоги встречи в Сухуме.
По словам Ардзинба, стороны провели очень продуктивные и насыщенные переговоры, увенчавшиеся подписанием Меморандума о политических консультациях. Главная цель документа в том, что он определяет механизмы абхазо-сирийского взаимодействия в глобальном контексте, добавил глава МИД Абхазии.
"Мы объединяем усилия с точки зрения нашей работы на Ближнем Востоке, с точки зрения активизации наших контактов с дружественными государствами, не только на Ближнем Востоке, но в целом, глобально", – уточнил министр.
Кроме того, Ардзинба и Микдад приняли совместное заявление, в котором подчеркиваются основные позиции по отношению к международной ситуации и с точки зрения двустороннего взаимодействия.
"Нашим страны поддерживают проведение специальной военной операции на территории Украины, мы поддерживаем Российскую Федерацию. Мы считаем, что специальная военная операция имеет глобальное значение и будет способствовать формированию более справедливого миропорядка", – сказал Ардзинба.
Министр иностранных дел Сирии заверил, что Дамаск готов оказывать всяческое содействие в деле развития отношений с Абхазией. Он отметил, что многие представители абхазской диаспоры в Сирии погибли, сражаясь против международного терроризма с 2011 года.
"Мы призываем Соединенные Штаты Америки и их союзников в Европе остановить свою агрессию и все попытки, которые продлевают период военных действий на территории Украины", – сказал Микдад.
В завершение встречи главы внешнеполитических ведомств обменялись памятными подарками.