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Бжания заявил о готовности Абхазии вступить в Союзное государство
Бжания заявил о готовности Абхазии вступить в Союзное государство
Президент Абхазии рассказал о перспективах вступления республики в Союзное государство России и Белорусии. 25.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-25T12:40+0300
2022-08-25T12:40+0300
2022-08-25T12:42+0300
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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, заявил президент Аслан Бжания в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву."В случае такой перспективы как Союзное государство России, Белоруссии и других государств, которые хотели бы к этому союзу присоединиться, мы с удовольствием поддержали бы эту идею и были бы полноправными членами данного государства. Идея [Союзного государства] нам близка, близка народу Абхазии, это соответствует нашим национальным интересам", - сказал Бжания.По словам президента, в Абхазии понимают необходимость прочного союза с Российской Федерацией в новых реалиях, когда однополярный мир рухнул.
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абхазия, аслан бжания, политика, новости
Бжания заявил о готовности Абхазии вступить в Союзное государство
12:40 25.08.2022 (обновлено: 12:42 25.08.2022)
Президент Абхазии рассказал о перспективах вступления республики в Союзное государство России и Белорусии.
СУХУМ, 25 авг - Sputnik.
Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии, заявил президент Аслан Бжания в интервью
российскому журналисту Владимиру Соловьеву.
"В случае такой перспективы как Союзное государство России, Белоруссии и других государств, которые хотели бы к этому союзу присоединиться, мы с удовольствием поддержали бы эту идею и были бы полноправными членами данного государства. Идея [Союзного государства] нам близка, близка народу Абхазии, это соответствует нашим национальным интересам", - сказал Бжания.
По словам президента, в Абхазии понимают необходимость прочного союза с Российской Федерацией в новых реалиях, когда однополярный мир рухнул.