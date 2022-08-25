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https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/dvoe-rossiyan-i-grazhdanin-abkhazii-postradali-v-dtp-v-gagre-1041159472.html
Двое россиян и гражданин Абхазии пострадали в ДТП в Гагре
Двое россиян и гражданин Абхазии пострадали в ДТП в Гагре
Сигнал о происшествии поступил в спасательное ведомство Абхазии в четверг в 16:19. 25.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Гражданин Абхазии и двое россиян получили серьезные повреждения в результате аварии в Гагре, сообщает МЧС Абхазии. ДТП произошло на объездной дороге, столкнулись три иномарки. "В результате аварии серьезно пострадали один гражданин Абхазии и двое россиян. Они доставлены в Гагрскую ЦРБ", - говорится в сообщении.Еще 10 человек получили легкие ушибы.
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дтп, авария, гагра, новости

Двое россиян и гражданин Абхазии пострадали в ДТП в Гагре

20:18 25.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Машины милиции Абхазии
Машины милиции Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 25.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сигнал о происшествии поступил в спасательное ведомство Абхазии в четверг в 16:19.
СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Гражданин Абхазии и двое россиян получили серьезные повреждения в результате аварии в Гагре, сообщает МЧС Абхазии.
ДТП произошло на объездной дороге, столкнулись три иномарки.
"В результате аварии серьезно пострадали один гражданин Абхазии и двое россиян. Они доставлены в Гагрскую ЦРБ", - говорится в сообщении.
Еще 10 человек получили легкие ушибы.
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