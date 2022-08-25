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Главный четверг: Вардания о туропотоке в Пицунде и доходах от него

Главный четверг: Вардания о туропотоке в Пицунде и доходах от него

Первый заместитель главы администрации города Пицунда Даут Вардания принял участие в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 25.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-25T14:54+0300

2022-08-25T14:54+0300

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Главный четверг: Вардания о туропотоке в Пицунде и доходах от него Главный четверг: Вардания о туропотоке в Пицунде и доходах от него

Как сообщил Вардания, турсезон 2022 года порадовал Пицунду огромным количеством туристов. По предварительным данным, Пицунду посетило более 300,5 тысячи туристов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, коэффициент турпотока в нынешнем году выше на 17 процентов. По его словам, пансионаты, гостиницы, мини-отели в Пицунде заселены максимально."Без предварительной брони получить свободный номер в отеле практически невозможно, может быть, по счастливой случайности", – сказал Вардания. Власти Пицунды намерены на средства, которые поступят в бюджет, в следующем году проводить работы по благоустройству территорий, наладить линию электропередачи в жилых домах. Подробности слушайте в аудиофайле.

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