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Мастер-классы по японским боевым искусствам пройдут в Абхазии
Мастер-классы по японским боевым искусствам пройдут в Абхазии
Плановая летняя школа будо "Сухум-кале" проходит в Абхазии по инициативе Федерации айкидо республики с 2008 года. 25.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Мастер-классы по айкидо, дзедо и кендзюцу (японские виды боевых искусств – ред.) пройдут в Абхазии с 22 по 28 августа, рассказал Sputnik административный директор российского отделения Европейской федерации дзедо Андрей Мариенков.По его словам, программа летней школы достаточно насыщенная, в день проводятся по четыре-пять тренировок.Технический директор Федерации айкидо Абхазии Алексей Карчава отметил, что подобные мастер-классы дают толчок для развития боевых искусств в Абхазии."Собираясь на такие встречи, мы увеличиваем наш внутренний потенциал. Мы обмениваемся информацией. Разные регионы приезжают сюда и видят что-то новое", –сказал он.Карчава добавил, что в Абхазии занимаются айкидо, дзедо и иайдо (искусство атаки с использованием японского меча – ред.), однако эти направления пока что не имеют большой популярности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200224/Sportsmen-iz-Abkhazii-vyigral-bronzu-v-pervenstve-po-dzyudo-v-Armavire-1029518186.html
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абхазия, спорт, новости

Мастер-классы по японским боевым искусствам пройдут в Абхазии

08:40 25.08.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели - Sputnik Абхазия, 1920, 25.08.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Плановая летняя школа будо "Сухум-кале" проходит в Абхазии по инициативе Федерации айкидо республики с 2008 года.
СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Мастер-классы по айкидо, дзедо и кендзюцу (японские виды боевых искусств – ред.) пройдут в Абхазии с 22 по 28 августа, рассказал Sputnik административный директор российского отделения Европейской федерации дзедо Андрей Мариенков.
По его словам, программа летней школы достаточно насыщенная, в день проводятся по четыре-пять тренировок.
"Айкидо – это работа без оружия, связанная с падениями. Кензюцу – это работа с прообразом японского меча, дзедо – искусство посоха. Наиболее популярный из этих видов – айкидо, так как практики с оружием требуют определенного внутреннего состояния, характера", – добавил Мариенков.
Технический директор Федерации айкидо Абхазии Алексей Карчава отметил, что подобные мастер-классы дают толчок для развития боевых искусств в Абхазии.
"Собираясь на такие встречи, мы увеличиваем наш внутренний потенциал. Мы обмениваемся информацией. Разные регионы приезжают сюда и видят что-то новое", –сказал он.
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
1/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
2/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
3/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
4/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
5/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
6/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
7/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
8/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
9/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
10/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
11/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
Карчава добавил, что в Абхазии занимаются айкидо, дзедо и иайдо (искусство атаки с использованием японского меча – ред.), однако эти направления пока что не имеют большой популярности.
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