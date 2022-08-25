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Мастер-классы по японским боевым искусствам пройдут в Абхазии

Мастер-классы по японским боевым искусствам пройдут в Абхазии

Плановая летняя школа будо "Сухум-кале" проходит в Абхазии по инициативе Федерации айкидо республики с 2008 года. 25.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Мастер-классы по айкидо, дзедо и кендзюцу (японские виды боевых искусств – ред.) пройдут в Абхазии с 22 по 28 августа, рассказал Sputnik административный директор российского отделения Европейской федерации дзедо Андрей Мариенков.По его словам, программа летней школы достаточно насыщенная, в день проводятся по четыре-пять тренировок.Технический директор Федерации айкидо Абхазии Алексей Карчава отметил, что подобные мастер-классы дают толчок для развития боевых искусств в Абхазии."Собираясь на такие встречи, мы увеличиваем наш внутренний потенциал. Мы обмениваемся информацией. Разные регионы приезжают сюда и видят что-то новое", –сказал он.Карчава добавил, что в Абхазии занимаются айкидо, дзедо и иайдо (искусство атаки с использованием японского меча – ред.), однако эти направления пока что не имеют большой популярности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200224/Sportsmen-iz-Abkhazii-vyigral-bronzu-v-pervenstve-po-dzyudo-v-Armavire-1029518186.html

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