Мастер-классы по японским боевым искусствам пройдут в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава
Плановая летняя школа будо "Сухум-кале" проходит в Абхазии по инициативе Федерации айкидо республики с 2008 года.
СУХУМ, 24 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Мастер-классы по айкидо, дзедо и кендзюцу (японские виды боевых искусств – ред.) пройдут в Абхазии с 22 по 28 августа, рассказал Sputnik административный директор российского отделения Европейской федерации дзедо Андрей Мариенков.
По его словам, программа летней школы достаточно насыщенная, в день проводятся по четыре-пять тренировок.
"Айкидо – это работа без оружия, связанная с падениями. Кензюцу – это работа с прообразом японского меча, дзедо – искусство посоха. Наиболее популярный из этих видов – айкидо, так как практики с оружием требуют определенного внутреннего состояния, характера", – добавил Мариенков.
Технический директор Федерации айкидо Абхазии Алексей Карчава отметил, что подобные мастер-классы дают толчок для развития боевых искусств в Абхазии.
"Собираясь на такие встречи, мы увеличиваем наш внутренний потенциал. Мы обмениваемся информацией. Разные регионы приезжают сюда и видят что-то новое", –сказал он.
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
© Sputnik / Марианна Кубрава Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
1/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
2/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
3/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
4/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
5/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
6/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
7/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
8/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
9/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
10/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
11/11
© Sputnik / Марианна Кубрава
Мастер-классы по японским боевым искусствам будут проходить в Абхазии в течение недели
Карчава добавил, что в Абхазии занимаются айкидо, дзедо и иайдо (искусство атаки с использованием японского меча – ред.), однако эти направления пока что не имеют большой популярности.
24 февраля 2020, 14:53