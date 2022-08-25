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МЧС Абхазии спасло двух туристов из Липецка, заплывших далеко в море

МЧС Абхазии спасло двух туристов из Липецка, заплывших далеко в море

Двое россиян, купаясь вечером в акватории Сухума, заплыли от берега на расстояние более двух километров. 25.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-25T21:40+0300

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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух россиян, которые далеко заплыли, купаясь в Сухумской бухте. Туристы из Липецка Валерий Дерюгин и Михаил Алиев заплыли от берега на расстояние более двух километров. Обеспокоенные родственники обратились в МЧС Абхазии в половине восьмого вечера.Спасательный катер Госинспекции по маломерным судам МЧС вышел в море и в течение получаса искал туристов. "Поиски увенчались успехом. Россиян обнаружили и доставили на берег. Их жизни ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

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