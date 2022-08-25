https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/ostanovka-zaporozhskoy-aes-skazhetsya-na-postavkakh-elektroenergii-v-es-zayavili-vlasti-1041129333.html

Остановка Запорожской АЭС скажется на поставках электроэнергии в ЕС, заявили власти

Остановка Запорожской АЭС скажется на поставках электроэнергии в ЕС, заявили власти

По данным Минобороны России, в последние недели ВСУ регулярно обстреливают из западного оружия Запорожскую АЭС, что грозит глобальной катастрофой. 25.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-25T09:30+0300

2022-08-25T09:30+0300

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СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Если Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, остановится из-за постоянных обстрелов ВСУ, это может привести к нарушению энергетического баланса Украины и, как следствие, к срыву поставок электроэнергии в ЕС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. ЗАЭС находится на левом берегу Днепра около Энергодара. С марта она охраняется российскими военными во избежание утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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