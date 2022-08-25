https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/ostanovka-zaporozhskoy-aes-skazhetsya-na-postavkakh-elektroenergii-v-es-zayavili-vlasti-1041129333.html
Остановка Запорожской АЭС скажется на поставках электроэнергии в ЕС, заявили власти
Остановка Запорожской АЭС скажется на поставках электроэнергии в ЕС, заявили власти
По данным Минобороны России, в последние недели ВСУ регулярно обстреливают из западного оружия Запорожскую АЭС, что грозит глобальной катастрофой. 25.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-25T09:30+0300
2022-08-25T09:30+0300
2022-08-25T10:36+0300
запорожская аэс
новости
украина
европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0f/1040961282_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_046e49f0c0fab5dbf7d734f5dffa052e.jpg
СУХУМ, 25 авг – Sputnik. Если Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, остановится из-за постоянных обстрелов ВСУ, это может привести к нарушению энергетического баланса Украины и, как следствие, к срыву поставок электроэнергии в ЕС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. ЗАЭС находится на левом берегу Днепра около Энергодара. С марта она охраняется российскими военными во избежание утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
украина
европа
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0f/1040961282_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c60192ed676d0752aa82cf8369ea2e7e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
запорожская аэс, новости, украина, европа, россия
запорожская аэс, новости, украина, европа, россия
Остановка Запорожской АЭС скажется на поставках электроэнергии в ЕС, заявили власти
09:30 25.08.2022 (обновлено: 10:36 25.08.2022)
По данным Минобороны России, в последние недели ВСУ регулярно обстреливают из западного оружия Запорожскую АЭС, что грозит глобальной катастрофой.
СУХУМ, 25 авг – Sputnik.
Если Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, остановится из-за постоянных обстрелов ВСУ, это может привести к нарушению энергетического баланса Украины и, как следствие, к срыву поставок электроэнергии в ЕС. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости
.
"В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и, как результат, это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Украина из страны-экспортера электроэнергии превратится в страну-импортера", – предупредил Рогов.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра около Энергодара. С марта она охраняется российскими военными во избежание утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.