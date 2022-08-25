Поэтесса Заславская рассказала, как Луганская республика возвращается к мирной жизни

"Это строители из разных уголков Российской Федерации, сами люди, которые возвращаются туда, и те, кто остался в этих городах. Если говорить про Лисичанск, то налаживается связь, транспортные артерии. Активно идут работы по восстановлению электричества, водоснабжения и газа. Понятно, что за один день это сделать невозможно, это колоссальные усилия, которые требуют консолидации общества и помощи. Практически за каждым нашим городом закреплен город-шеф из России, они оказывают не только гуманитарную помощь, но и помощь специалистами и строителями", – рассказала Заславская.