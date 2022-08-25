https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/poetessa-zaslavskaya-rasskazala-kak-luganskaya-respublika-vozvraschaetsya-k-mirnoy-zhizni--1041097905.html
Поэтесса Заславская рассказала, как Луганская республика возвращается к мирной жизни
Поэтесса Заславская рассказала, как Луганская республика возвращается к мирной жизни
В июле от украинских войск была освобождена территория Луганской Народной Республики. О том, как республика живет сейчас, в эфире радио Sputnik рассказала... 25.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-25T13:35+0300
2022-08-25T13:35+0300
2022-08-25T14:20+0300
радио
подкасты
донбасс
лнр
украина
россия
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/18/1041098847_0:0:998:562_1920x0_80_0_0_b3bc5942dad2baed8c7df2f118f1e233.jpg
Поэтесса Заславская рассказала, как Луганская Народная республика возвращается к мирной жизни
Поэтесса Заславская рассказала, как Луганская Народная республика возвращается к мирной жизни
Как отметила Заславская, в недавно освобожденных городах активно налаживают мирную жизнь. Она добавила, что на освобожденных территориях еще не полностью безопасно, поэтому начало учебного года будет перенесено на середину сентября.
донбасс
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/18/1041098847_7:0:895:666_1920x0_80_0_0_b74c4f64280f1c7246673a923bd725ba.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, донбасс, лнр, украина, россия, спецоперация, аудио
подкасты, донбасс, лнр, украина, россия, спецоперация, аудио
Поэтесса Заславская рассказала, как Луганская республика возвращается к мирной жизни
13:35 25.08.2022 (обновлено: 14:20 25.08.2022)
В июле от украинских войск была освобождена территория Луганской Народной Республики. О том, как республика живет сейчас, в эфире радио Sputnik рассказала поэтесса, редактор газеты Академии Матусовского Елена Заславская.
Как отметила Заславская, в недавно освобожденных городах активно налаживают мирную жизнь.
"Это строители из разных уголков Российской Федерации, сами люди, которые возвращаются туда, и те, кто остался в этих городах. Если говорить про Лисичанск, то налаживается связь, транспортные артерии. Активно идут работы по восстановлению электричества, водоснабжения и газа. Понятно, что за один день это сделать невозможно, это колоссальные усилия, которые требуют консолидации общества и помощи. Практически за каждым нашим городом закреплен город-шеф из России, они оказывают не только гуманитарную помощь, но и помощь специалистами и строителями", – рассказала Заславская.
Она добавила, что на освобожденных территориях еще не полностью безопасно, поэтому начало учебного года будет перенесено на середину сентября.