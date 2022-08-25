https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/posrednik-kvarcheliya-o-gotovnosti-shkol-abkhazii-k-uchebnomu-godu--1041126274.html

Посредник: Кварчелия о готовности школ Абхазии к учебному году

Посредник: Кварчелия о готовности школ Абхазии к учебному году

О подготовке к новому учебному году в программе "Посредник" рассказала заместитель министра просвещения и языковой политики Абхазии Ада Кварчелия. 25.08.2022, Sputnik Абхазия

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Посредник: Ада Кварчелия Посредник: Ада Кварчелия

По словам Кварчелия, в основном в школах Абхазии в преддверии нового учебного года проводили косметический ремонт, так как возможности проводить масштабный ремонт не было. "В центре Сухума ремонтируют школу №9, правда, частными силами. Но это для нас тоже огромный прорыв", – сказала Ада Кварчелия. В настоящее время Минпросвещения проводит подготовку методистов из всех районов, для этого проходят семинары. Подробности слушайте в аудиофайле.

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