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Посредник: Кварчелия о готовности школ Абхазии к учебному году
Посредник: Кварчелия о готовности школ Абхазии к учебному году
О подготовке к новому учебному году в программе "Посредник" рассказала заместитель министра просвещения и языковой политики Абхазии Ада Кварчелия. 25.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-25T10:39+0300
2022-08-25T10:39+0300
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Посредник: Ада Кварчелия
Посредник: Ада Кварчелия
По словам Кварчелия, в основном в школах Абхазии в преддверии нового учебного года проводили косметический ремонт, так как возможности проводить масштабный ремонт не было. "В центре Сухума ремонтируют школу №9, правда, частными силами. Но это для нас тоже огромный прорыв", – сказала Ада Кварчелия. В настоящее время Минпросвещения проводит подготовку методистов из всех районов, для этого проходят семинары. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, образование, аудио
подкасты, такие обстоятельства, образование, аудио
Посредник: Кварчелия о готовности школ Абхазии к учебному году
10:39 25.08.2022 (обновлено: 11:41 25.08.2022)
О подготовке к новому учебному году в программе "Посредник" рассказала заместитель министра просвещения и языковой политики Абхазии Ада Кварчелия.
По словам Кварчелия, в основном в школах Абхазии в преддверии нового учебного года проводили косметический ремонт, так как возможности проводить масштабный ремонт не было.
"В центре Сухума ремонтируют школу №9, правда, частными силами. Но это для нас тоже огромный прорыв", – сказала Ада Кварчелия.
В настоящее время Минпросвещения проводит подготовку методистов из всех районов, для этого проходят семинары.
Подробности слушайте в аудиофайле
.