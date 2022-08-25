https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/putin-narastil-chislennost-rossiyskoy-armii--1041143743.html

Путин нарастил численность российской армии

Путин нарастил численность российской армии

Указом Главнокомандующего российской армии штатная численность военнослужащих с 25 августа увеличена на 137 тысяч человек. 25.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-25T16:42+0300

2022-08-25T16:42+0300

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россия

новости

армия

владимир путин

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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны на 137 тысяч военнослужащих, документ размещен на портале правовой информации.В общем российские войска теперь насчитывают 1 150 628 человек."Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", - говорится в указе.Согласно предыдущему указу от 2017 года, штатная численность ВС России составляла 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих.

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