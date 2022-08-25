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Путин нарастил численность российской армии
Путин нарастил численность российской армии
Указом Главнокомандующего российской армии штатная численность военнослужащих с 25 августа увеличена на 137 тысяч человек. 25.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-25T16:42+0300
2022-08-25T16:42+0300
2022-08-25T16:44+0300
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СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны на 137 тысяч военнослужащих, документ размещен на портале правовой информации.В общем российские войска теперь насчитывают 1 150 628 человек."Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", - говорится в указе.Согласно предыдущему указу от 2017 года, штатная численность ВС России составляла 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих.
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россия, новости, армия, владимир путин
россия, новости, армия, владимир путин
Путин нарастил численность российской армии
16:42 25.08.2022 (обновлено: 16:44 25.08.2022)
Указом Главнокомандующего российской армии штатная численность военнослужащих с 25 августа увеличена на 137 тысяч человек.
СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны на 137 тысяч военнослужащих, документ размещен на портале правовой информации.
В общем российские войска теперь насчитывают 1 150 628 человек.
"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих", - говорится в указе.
Согласно предыдущему указу от 2017 года, штатная численность ВС России составляла 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих.