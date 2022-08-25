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Видеомост Симферополь-Цхинвал-Сухум. Трансляция завершена

Видеомост Симферополь-Цхинвал-Сухум. Трансляция завершена

Видеомост Симферополь-Цхинвал-Сухум, посвященный Дню признания независимости Южной Осетии и Абхазии Российской Федерацией проходит в пресс-центре Sputnik в... 25.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-25T14:10+0300

2022-08-25T14:10+0300

2022-08-25T15:37+0300

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Как за 14 лет изменилась внутренняя и международная жизнь Южной Осетии и Абхазии? Как развивается сотрудничество республик с Россией и странами, признавшими их суверенитет? Эти и другие вопросы обсудят член комитета по международным делам Совфеда России Сергей Цеков, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, начальник департамента стратегического сотрудничества МИД Абхазии Джамал Бганба, а также посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов, глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев.

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видео, мультимедиа, абхазия, россия, южная осетия, пресс-центр , видео