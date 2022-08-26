https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/arkheolog-o-nakhodkakh-v-markule-raskryvayut-chast-istorii-abkhazii-kotoroy-net-v-istochnikakh-1041165405.html

Археолог о находках в Маркуле: раскрывают часть истории Абхазии, которой нет в источниках

Археолог о находках в Маркуле: раскрывают часть истории Абхазии, которой нет в источниках

Участник российско-абхазской археологической экспедиции в селе Маркула, сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Галина Требелева... 26.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-26T16:23+0300

2022-08-26T16:23+0300

2022-08-26T16:23+0300

радио

абхазия

археология

находки

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/1a/1041165520_0:0:1512:852_1920x0_80_0_0_1dd664fc10008dc17b947113ec8ec353.jpg

Археолог о находках в Маркуле: раскрывают часть истории Абхазии, которой нет в источниках Археолог о находках в Маркуле: раскрывают часть истории Абхазии, которой нет в источниках

Маркульское городище уникально тем, что с IV века до нашей эры было населено абхазами и не имеет отношения к греческим или римским поселениям на территории Абхазии. Совместная археологическая экспедиция абхазских и российских ученых проходит с 2013 года. Летом 2022 года были обнаружены останки древнего воина со стрелой в груди. Скелет был на месте, где в раннем средневековье располагался продовольственный склад. Воин, предположительно, погиб во время битвы.В эфире радио Sputnik Абхазия сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН, кандидат исторических наук Галина Требелева рассказала, что находка датируется приблизительно Х веком и уникальна тем, что раскрывает ту часть истории Абхазии, которая не отражена в письменных источниках."Ведь мы, к сожалению, имеем очень мало письменных источников по истории Абхазии о каких-то войнах. Нам повествуют об античном периоде, антично-византийские летописи и исследования того же периода Агафия Миринейского, нам рассказывают различные греческие хроники о событиях. Но они связаны с историей именно княжеских родов или церковной истории. А вот именно военные столкновения нам не описывают. И вот перед нами встает именно жизненная история, когда мы видим городище, его оборонительные стены, и мы видим следы битвы и гибели людей. Что это за битва, в какой период она происходила, какие войска могли нападать – это еще предстоит нам разгадать", – отметила Требелева.Археолог рассказала также и о погребениях, которые были обнаружены этим же летом на Маркульском городище.Полная версия беседы в аудиофайле выше.Совместная экспедиция Института археологии Российской академии наук и Абхазского института гуманитарных исследований по раскопкам Маркулского городища в Очамчырском районе Абхазии проходит с 2013 года. За это время ученым удалось сделать немало интересных открытий. Это ранее неизвестные средневековые храм, оборонительные сооружения, пифосы, керамические чаши.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, археология, находки, подкасты, аудио