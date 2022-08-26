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Чирикба о признании Абхазии: международное право на нашей стороне
Чирикба о признании Абхазии: международное право на нашей стороне
Доктор филологических наук, директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Вячеслав Чирикба в эфире радио Sputnik рассказал о... 26.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-26T11:01+0300
2022-08-26T11:01+0300
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Чирикба о признании Абхазии: международное право на нашей стороне
Чирикба о признании Абхазии: международное право на нашей стороне
Чирикба в своей книге поднимает несколько аспектов, среди которых – обладала ли Абхазия государственностью прежде чем вошла в СССР, обладала ли Абхазия государственностью в период нахождения в СССР, обладала ли Абхазия правом выхода из состава Грузии?"Мало кто знает, но существуют целые законы, принятые в советское время, которые позволяют автономным республикам самостоятельно решать вопрос, оставаться в составе Советского Союза или выходить вместе с выходящей республикой. Такое право у Абхазии было", – подчеркнул Вячеслав Чирикба. Также в книге раскрываются такие вопросы, как удалось ли Абхазии реализовать себя в качестве независимого государства еще до признании Россией в 2008 году, соответствует ли Абхазия международным признанным критериям для квалификации в качестве государства?Работая над книгой, автор изучил много литературы, посвященной Абхазии.Однако, отметил Чирикба, несмотря на то, что Абхазия восстановила свою независимость, несмотря на то, что международное право на стороне Абхазии, есть международные отношения, геополитика, где существуют большие проблемы. Но Абхазией интересуются политологи, историки, аналитики. "Их выводы в основном позитивные в плане признания Абхазии. Я считаю, это прорыв, учитывая, что лет 15 назад такого еще и близко не было. Эти новые знания, новые аргументы, которые уже не мы говорим, а в том числе западные эксперты предлагают, конечно, окажут влияние и на отношение к Абхазии. Может быть, не в скорой, но в средней перспективе", – считает Вячеслав Чирикба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Чирикба о признании Абхазии: международное право на нашей стороне
11:01 26.08.2022 (обновлено: 11:20 26.08.2022)
Доктор филологических наук, директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Вячеслав Чирикба в эфире радио Sputnik рассказал о своей новой книге "Независимость Республики Абхазия в свете международного права".
Чирикба в своей книге поднимает несколько аспектов, среди которых – обладала ли Абхазия государственностью прежде чем вошла в СССР, обладала ли Абхазия государственностью в период нахождения в СССР, обладала ли Абхазия правом выхода из состава Грузии?
"Мало кто знает, но существуют целые законы, принятые в советское время, которые позволяют автономным республикам самостоятельно решать вопрос, оставаться в составе Советского Союза или выходить вместе с выходящей республикой. Такое право у Абхазии было", – подчеркнул Вячеслав Чирикба.
Также в книге раскрываются такие вопросы, как удалось ли Абхазии реализовать себя в качестве независимого государства еще до признании Россией в 2008 году, соответствует ли Абхазия международным признанным критериям для квалификации в качестве государства?
"Существует теория признания, теория государственности. Я рассматриваю, как критерии этой теории соответствуют тому, что мы имеем в Абхазии, насколько Абхазия соответствует этим критериям. Ответ положительный – Абхазия полностью соответствует государственности, которая определена в международном праве. Международное право на нашей стороне", – отметил Чирикба.
Работая над книгой, автор изучил много литературы, посвященной Абхазии.
"Литературы море. Нас изучают очень интенсивно, хотя мы об этом не догадываемся. Изучают все детали. По внешней политике Абхазии на Западе защитили две диссертации. Много статей, глав в сборниках, в научных трудах. Если раньше был достаточно примитивный подход, что Абхазия – марионетка в руках России, что все это направлено против независимой Грузии, то сейчас все эти схемы ушли в прошлое. Теперь Абхазия рассматривается в ее исторической глубине, что это был самостоятельный этнос, была самостоятельная государственность в Абхазии, и что в Абхазии практически восстановили государственность, а не создали ее на пустом месте, как в Косово. Есть большие основания считать, что Абхазия сохраняла свою государственность все это время, даже в советское время это была республика с конституцией, с гимном, с парламентом".
Вячеслав Чирикба
директор Центра стратегических исследований при президенте республики Абхазия
Однако, отметил Чирикба, несмотря на то, что Абхазия восстановила свою независимость, несмотря на то, что международное право на стороне Абхазии, есть международные отношения, геополитика, где существуют большие проблемы. Но Абхазией интересуются политологи, историки, аналитики.
"Их выводы в основном позитивные в плане признания Абхазии. Я считаю, это прорыв, учитывая, что лет 15 назад такого еще и близко не было. Эти новые знания, новые аргументы, которые уже не мы говорим, а в том числе западные эксперты предлагают, конечно, окажут влияние и на отношение к Абхазии. Может быть, не в скорой, но в средней перспективе", – считает Вячеслав Чирикба.
Подробности слушайте в аудиофайле.