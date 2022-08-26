https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/chirikba-o-priznanii-abkhazii-mezhdunarodnoe-pravo-na-nashey-storone--1041130323.html

Чирикба о признании Абхазии: международное право на нашей стороне

Чирикба о признании Абхазии: международное право на нашей стороне

Доктор филологических наук, директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Абхазия Вячеслав Чирикба в эфире радио Sputnik рассказал о... 26.08.2022, Sputnik Абхазия

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Чирикба о признании Абхазии: международное право на нашей стороне Чирикба о признании Абхазии: международное право на нашей стороне

Чирикба в своей книге поднимает несколько аспектов, среди которых – обладала ли Абхазия государственностью прежде чем вошла в СССР, обладала ли Абхазия государственностью в период нахождения в СССР, обладала ли Абхазия правом выхода из состава Грузии?"Мало кто знает, но существуют целые законы, принятые в советское время, которые позволяют автономным республикам самостоятельно решать вопрос, оставаться в составе Советского Союза или выходить вместе с выходящей республикой. Такое право у Абхазии было", – подчеркнул Вячеслав Чирикба. Также в книге раскрываются такие вопросы, как удалось ли Абхазии реализовать себя в качестве независимого государства еще до признании Россией в 2008 году, соответствует ли Абхазия международным признанным критериям для квалификации в качестве государства?Работая над книгой, автор изучил много литературы, посвященной Абхазии.Однако, отметил Чирикба, несмотря на то, что Абхазия восстановила свою независимость, несмотря на то, что международное право на стороне Абхазии, есть международные отношения, геополитика, где существуют большие проблемы. Но Абхазией интересуются политологи, историки, аналитики. "Их выводы в основном позитивные в плане признания Абхазии. Я считаю, это прорыв, учитывая, что лет 15 назад такого еще и близко не было. Эти новые знания, новые аргументы, которые уже не мы говорим, а в том числе западные эксперты предлагают, конечно, окажут влияние и на отношение к Абхазии. Может быть, не в скорой, но в средней перспективе", – считает Вячеслав Чирикба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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