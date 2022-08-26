https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/samyy-bolshoy-strakh--voyna-glazami-denisa-solomko-1041132311.html
Самый большой страх: война глазами Дениса Соломко
Самый большой страх: война глазами Дениса Соломко
Недетские истории - новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе, и... 26.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-26T16:20+0300
2022-08-26T16:20+0300
2022-08-26T16:20+0300
в абхазии
абхазия
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
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На момент начала конфликта Денису Соломко было всего девять лет. Он оказался в оккупированном городе Очамчыра.Как признаётся Денис, самый большой страх в жизни он испытал 14 августа, в День начала войны.В оккупированной Очамчыре находилась артиллерийская установка грузинских гвардейцев, которые обстреливали абхазские позиции.Девятилетний Денис вместе со сверстниками решил помогать абхазским войскам, “подворовывая” артиллерийские снаряды."Мы понимали, что это наши враги, а те, в кого они стреляют - наши. Как я сейчас понимаю, мы ничего не смогли придумать умнее, кроме того, как пытаться подворовывать у них снаряды, думая, что мы тем самым поможем. Мы не понимали, что у них тысячи этих снарядов. Естественно, мы рассуждали умом девятилетних", - вспоминает Соломко.14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии, которая продлилась 413 дней и унесла более пяти тысяч жизней.После начала войны многим вчерашним мальчишкам и девчонкам пришлось повзрослеть раньше времени - вместе с отцами защищать родину, помогать раненым в госпиталях, ухаживать за больными.Но взрослая работа не сломила их, многие смогли реализоваться и найти себя в самых разных областях.
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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), видео, мультимедиа, видео
абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), видео, мультимедиа, видео
Самый большой страх: война глазами Дениса Соломко
Недетские истории - новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе, и как война изменила их жизнь.
На момент начала конфликта Денису Соломко было всего девять лет. Он оказался в оккупированном городе Очамчыра.
Как признаётся Денис, самый большой страх в жизни он испытал 14 августа, в День начала войны.
В оккупированной Очамчыре находилась артиллерийская установка грузинских гвардейцев, которые обстреливали абхазские позиции.
Девятилетний Денис вместе со сверстниками решил помогать абхазским войскам, “подворовывая” артиллерийские снаряды.
"Мы понимали, что это наши враги, а те, в кого они стреляют - наши. Как я сейчас понимаю, мы ничего не смогли придумать умнее, кроме того, как пытаться подворовывать у них снаряды, думая, что мы тем самым поможем. Мы не понимали, что у них тысячи этих снарядов. Естественно, мы рассуждали умом девятилетних", - вспоминает Соломко.
14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии, которая продлилась 413 дней и унесла более пяти тысяч жизней.
После начала войны многим вчерашним мальчишкам и девчонкам пришлось повзрослеть раньше времени - вместе с отцами защищать родину, помогать раненым в госпиталях, ухаживать за больными.
Но взрослая работа не сломила их, многие смогли реализоваться и найти себя в самых разных областях.