https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/takie-obstoyatelstva-taniya-o-mezhdunarodnom-priznanii-abkhazii-i-roli-rossii-v-ee-razvitii-1041176217.html

Такие обстоятельства: Тания о международном признании Абхазии и роли России в ее развитии

Такие обстоятельства: Тания о международном признании Абхазии и роли России в ее развитии

О значении международного признания Абхазии, какие шаги необходимо предпринять для расширения дипломатических связей в эфире радио Sputnik рассказала аналитик... 26.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-26T19:15+0300

2022-08-26T19:15+0300

2022-08-26T19:37+0300

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Такие обстоятельства: Тания о международном признании Абхазии и роли России в ее развитии Такие обстоятельства: Тания о международном признании Абхазии и роли России в ее развитии

14 лет назад, 26 августа 2008 года, президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости и государственного суверенитета Абхазии и Южной Осетии. Этому предшествовали агрессия Грузии против югоосетинского народа и операция абхазской армии по освобождению Кодорского ущелья.О значении международного признания независимости Республики Абхазия в контексте долгосрочных интересов Абхазии и России, насколько вперед шагнула республика за эти годы, что мешает более широкому дипломатическому признанию, и как нивелировать влияние Грузии на процессы признания Абхазии - мнением об этом в эфире радио Sputnik поделилась аналитик Лейла Тания.В сегодняшнем турбулентном мире, по словам Тания, решающими являются не взаимовыгодные экономические интересы, а совпадения общеполитической доктрины видения будущего. "Само собой, и Абхазии надо определиться, но, мне кажется, и России очень важно определиться, какая Абхазия соответствует максимальным образом реализации ее собственных национальных интересов. Для этого нужны контакты не только по линии властей, нужны активные дискуссии между экспертами, аналитическими, гражданскими сообществами наших стран, между политиками. И в этом смысле, с моей точки зрения, дилемма такая: либо Абхазия будет таким государством, как сегодня, с навешанным ярлыком оккупированной, спорной территории. Отсталая экономика, потому что в условиях санкций, изоляции, трудно говорить не только о развитии, даже о реабилитации нашей страны после прошедшей войны. У нас даже не было компенсации ущерба со стороны Грузии. Даже этот вопрос мы громко, активно, убедительно не поставили. Это один вариант Абхазии, которая будет так выживать. И есть другой вариант Абхазии. Да, небольшого государства, но членами ООН являются гораздо меньше Абхазии государства, и не заметные на политической арене. Все-таки роль Абхазии заключалась в архитектуре безопасности, которая сегодня сложилась в черноморском регионе после признания Россией, после военной и дипломатической победы. Все-таки здесь очень большая роль в воле Абхазии к победе, в выигрыше огромной ценой в войне с Грузией, которая стремится в НАТО. Конечно, такую страну нужно выводить на международный уровень и это, действительно, высокорейтинговый, мне кажется, проект был бы для России, который показал бы и мощь этой страны, и ценности этой страны, и способствовал бы укреплению авторитета России на международной арене", - сказала Тания.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, россия, признание, международное сообщество, политика, грузия, подкасты, аудио