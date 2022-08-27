https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/dzhioeva-ob-uchastii-v-festivale-khibla-gerzmava-priglashaet-bolshaya-chest-dlya-menya-1041181632.html

Джиоева об участии в фестивале "Хибла Герзмава приглашает...": большая честь для меня

Джиоева об участии в фестивале "Хибла Герзмава приглашает...": большая честь для меня

Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." открылся в Сухуме 26 августа концертом в Абхазском драматическом театре. Следующий концерт пройдет в... 27.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-27T13:06+0300

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Оперная певица Вероника Джиоева рассказала, что впервые участвует в фестивале "Хибла Герзмава приглашает...", и для нее это большая честь. Дива добавила, что давно знакома с Герзмава и рада тому, что в последнее время удается чаще с ней работать. Певица добавила, что из-за политической ситуации российским артистам стало тяжелее работать за рубежом. Со многими из них разорвали контракты, а тем, кто по-прежнему имеет возможность петь за границей, очень осложняет работу то, что небо многих стран закрыто для российских самолетов, и приходится выбирать не прямые перелеты. "Нам не везде уже рады", - с сожалением сказала она, и пояснила, что первый удар по музыкантам нанесла пандемия, из-за которой театры были закрыты. Также Джиоева рассказала, что плотный график не дает артистам в полной мере насладиться достопримечательностями республики. Она призналась, что успела лишь один раз пойти на море, но все равно, смеясь, добавила, что не хочет уезжать.Юбилейный XX Международный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." пройдет в двух городах - в Сухуме и в Пицунде. Концерт в столице прошел 26 августа, жители и гости Пицунды смогут насладиться музыкой 28 августа. Вместе с оперной дивой Хиблой Герзмава в Абхазию в этом году приехали дирижер Феликс Коробов, тенор Мигран Агаджанян, баритон Василий Ладюк, сопрано Вероника Джиоева. Ведущие программы - Юлиан Макаров и балерина Кристина Чкотуа.

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