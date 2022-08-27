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Элкан Гвазава получил бронзу на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта
Элкан Гвазава получил бронзу на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта
Спартакиада проходит в Москве с 26 по 28 августа на базе училища олимпийского резерва № 2, в ней принимали участие 87 тяжелоатлетов из 26 российских регионов. 27.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-27T16:14+0300
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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Тяжелоатлет из Абхазии Элкан Гвазава занял третье место на соревнованиях в рамках первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. Элкан Гвазава - чемпион России, обладатель Кубка России, серебряный призер первенства и чемпионатов России, рекордсмен, мастер спорта России.Спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба. Сейчас он учится в Казанском училище Олимпийского резерва и тренируется под руководством Марата Мадиярова.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/dopolnitelnoe-vremya-tyazheloatlet-gvazava-o-svoem-puti-k-sporte-vysshikh-dostizheniy----1039917643.html
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Элкан Гвазава получил бронзу на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта
Спартакиада проходит в Москве с 26 по 28 августа на базе училища олимпийского резерва № 2, в ней принимали участие 87 тяжелоатлетов из 26 российских регионов.
СУХУМ, 27 авг - Sputnik.
Тяжелоатлет из Абхазии Элкан Гвазава занял третье место на соревнованиях в рамках первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Об этом сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Гвазава представлял Татарстан и выступал в весовой категории до 61 килограмма. Он занял третье место с результатом в сумме двоеборья 267 килограмм (126 - рывок, 141 - толчок).
Элкан Гвазава - чемпион России, обладатель Кубка России, серебряный призер первенства и чемпионатов России, рекордсмен, мастер спорта России.
Спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба. Сейчас он учится в Казанском училище Олимпийского резерва и тренируется под руководством Марата Мадиярова.