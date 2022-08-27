https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/elkan-gvazava-poluchil-bronzu-na-vserossiyskoy-spartakiade-po-letnim-vidam-sporta-1041186333.html

Элкан Гвазава получил бронзу на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта

Элкан Гвазава получил бронзу на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта

Спартакиада проходит в Москве с 26 по 28 августа на базе училища олимпийского резерва № 2, в ней принимали участие 87 тяжелоатлетов из 26 российских регионов. 27.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-27T16:14+0300

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СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Тяжелоатлет из Абхазии Элкан Гвазава занял третье место на соревнованиях в рамках первой Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. Элкан Гвазава - чемпион России, обладатель Кубка России, серебряный призер первенства и чемпионатов России, рекордсмен, мастер спорта России.Спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба. Сейчас он учится в Казанском училище Олимпийского резерва и тренируется под руководством Марата Мадиярова.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220704/dopolnitelnoe-vremya-tyazheloatlet-gvazava-o-svoem-puti-k-sporte-vysshikh-dostizheniy----1039917643.html

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