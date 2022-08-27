https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/khibla-gerzmava-o-yubileynom-festivale-khibla-gerzmava-priglashaet-1041178655.html

Хибла Герзмава о юбилейном музыкальном фестивале: я очень счастлива

Хибла Герзмава о юбилейном музыкальном фестивале: я очень счастлива

Юбилейный, XX музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." включает в себя два концерта - первый прошел 26 августа в Абхазском драмтеатре, второй... 27.08.2022, Sputnik Абхазия

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фестиваль "хибла герзмава приглашает..."

хибла герзмава

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Оперная певица, Народная артистка Абхазии Хибла Герзмава, общаясь с журналистами, подчеркнула, что счастлива обладать возможностью "подарить музыку и счастье" зрителям на своей родине. Певица отметила символичность того, что двадцатый фестиваль проходит в Абхазском драмтеатре и выразила надежду, на то, что когда-нибудь в республике появится свой оперный театр. По ее словам, в программу фестиваля войдут и арии, и дуэты, организаторы постарались, чтобы она была интересна зрителям. Она отметила, что "Хибла Герзмава приглашает..." - это фестиваль друзей, и все музыканты, которым певица предлагала принять участие в этом мероприятии, с радостью на это соглашались. Фестиваль проходит в Абхазии и в Большом зале Московской консерватории, но, по словам Герзмава, его география будет расширяться и включит в себя Санкт-Петербург и другие города. Хибла Герзмава рассказала, что проводит фестиваль в память о своих родителях, и отметила, что все вырученные деньги идут в помощь музыкальным школам и училищам Абхазии.

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