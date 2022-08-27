https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/prosto-kosmos-zvezdnoe-nebo-abkhazii-1041139671.html

Просто космос: звездное небо Абхазии

Просто космос: звездное небо Абхазии

Лето в Абхазии - пора не только пляжного отдыха и красивых закатов, но и лучшее время для любования звездами. 27.08.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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В безоблачные летние дни на небе можно даже разглядеть Млечный путь - светящуюся полосу, которую мы видим в ясные темные ночи.На ночное звездное небо можно смотреть бесконечно. Но кто-то любуется им просто так, для души, а кто-то делает это профессионально, запечатлевая лучшие небесные "пейзажи".Завораживающие кадры звездного неба Абхазии смотрите в фотоленте Sputnik.

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