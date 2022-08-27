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https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/prosto-kosmos-zvezdnoe-nebo-abkhazii-1041139671.html
Просто космос: звездное небо Абхазии
Просто космос: звездное небо Абхазии
Лето в Абхазии - пора не только пляжного отдыха и красивых закатов, но и лучшее время для любования звездами. 27.08.2022, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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В безоблачные летние дни на небе можно даже разглядеть Млечный путь - светящуюся полосу, которую мы видим в ясные темные ночи.На ночное звездное небо можно смотреть бесконечно. Но кто-то любуется им просто так, для души, а кто-то делает это профессионально, запечатлевая лучшие небесные "пейзажи".Завораживающие кадры звездного неба Абхазии смотрите в фотоленте Sputnik.
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фото , звезды, фото
фото , звезды, фото

Просто космос: звездное небо Абхазии

15:33 27.08.2022 (обновлено: 15:43 27.08.2022)
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Лето в Абхазии - пора не только пляжного отдыха и красивых закатов, но и лучшее время для любования звездами.
В безоблачные летние дни на небе можно даже разглядеть Млечный путь - светящуюся полосу, которую мы видим в ясные темные ночи.
На ночное звездное небо можно смотреть бесконечно. Но кто-то любуется им просто так, для души, а кто-то делает это профессионально, запечатлевая лучшие небесные "пейзажи".
Завораживающие кадры звездного неба Абхазии смотрите в фотоленте Sputnik.
© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Звездное небо в Абхазии завораживает даже тех, кто далек от астрономии

Звездное небо в Абхазии завораживает даже тех, кто далек от астрономии - Sputnik Абхазия
1/10
© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Звездное небо в Абхазии завораживает даже тех, кто далек от астрономии

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

В ясные темные ночи можно разглядеть даже Млечный путь

В ясные темные ночи можно разглядеть даже Млечный путь - Sputnik Абхазия
2/10
© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

В ясные темные ночи можно разглядеть даже Млечный путь

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Это спиральная галактика, в которой находятся Земля и вся Солнечная система

Это спиральная галактика, в которой находятся Земля и вся Солнечная система - Sputnik Абхазия
3/10
© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Это спиральная галактика, в которой находятся Земля и вся Солнечная система

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Млечный путь проходит по линии галактического экватора

Млечный путь проходит по линии галактического экватора - Sputnik Абхазия
4/10
© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Млечный путь проходит по линии галактического экватора

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Он образуется в результате свечения огромного количества звезд, в некоторых участках закрытых облаками межзвездного газа и пыли

Он образуется в результате свечения огромного количества звезд, в некоторых участках закрытых облаками межзвездного газа и пыли - Sputnik Абхазия
5/10
© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Он образуется в результате свечения огромного количества звезд, в некоторых участках закрытых облаками межзвездного газа и пыли

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

По разным оценкам, Млечный путь содержит от 200 до 400 миллиардов звезд

По разным оценкам, Млечный путь содержит от 200 до 400 миллиардов звезд - Sputnik Абхазия
6/10
© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

По разным оценкам, Млечный путь содержит от 200 до 400 миллиардов звезд

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Млечный путь состоит из пяти основных рукавов

Млечный путь состоит из пяти основных рукавов - Sputnik Абхазия
7/10
© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Млечный путь состоит из пяти основных рукавов

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Размер их варьируется от 10 до 15 тысяч световых лет

Размер их варьируется от 10 до 15 тысяч световых лет - Sputnik Абхазия
8/10
© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Размер их варьируется от 10 до 15 тысяч световых лет

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Рядом с центром Галактики имеется сверхмассивная черная дыра

Рядом с центром Галактики имеется сверхмассивная черная дыра - Sputnik Абхазия
9/10
© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Рядом с центром Галактики имеется сверхмассивная черная дыра

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

В древности Млечный путь имел важное культурное и философское значение у разных народов

В древности Млечный путь имел важное культурное и философское значение у разных народов - Sputnik Абхазия
10/10
© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

В древности Млечный путь имел важное культурное и философское значение у разных народов

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