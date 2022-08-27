Просто космос: звездное небо Абхазии
Звездное небо в Абхазии завораживает даже тех, кто далек от астрономии
Звездное небо в Абхазии завораживает даже тех, кто далек от астрономии
В ясные темные ночи можно разглядеть даже Млечный путь
Это спиральная галактика, в которой находятся Земля и вся Солнечная система
Это спиральная галактика, в которой находятся Земля и вся Солнечная система
Млечный путь проходит по линии галактического экватора
Он образуется в результате свечения огромного количества звезд, в некоторых участках закрытых облаками межзвездного газа и пыли
Он образуется в результате свечения огромного количества звезд, в некоторых участках закрытых облаками межзвездного газа и пыли
По разным оценкам, Млечный путь содержит от 200 до 400 миллиардов звезд
По разным оценкам, Млечный путь содержит от 200 до 400 миллиардов звезд
Млечный путь состоит из пяти основных рукавов
Размер их варьируется от 10 до 15 тысяч световых лет
Рядом с центром Галактики имеется сверхмассивная черная дыра
В древности Млечный путь имел важное культурное и философское значение у разных народов
В древности Млечный путь имел важное культурное и философское значение у разных народов