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Солонников: Запад шантажирует мир ядерной катастрофой, чтобы устроить переворот в России
Солонников: Запад шантажирует мир ядерной катастрофой, чтобы устроить переворот в России
Запад игнорирует предупреждения России о возможной ядерной катастрофе вследствие обстрела украинскими силами Запорожской АЭС, так как преследует цель победить... 27.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-27T10:40+0300
2022-08-27T10:40+0300
2022-08-27T10:40+0300
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Солонников: Запад шантажирует мир ядерной катастрофой, чтобы устроить переворот в России
Солонников: Запад шантажирует мир ядерной катастрофой, чтобы устроить переворот в России
Москве важно было зафиксировать свои позиции по обстрелам ЗАЭС на площадке ООН, считает Солонников.На заседании Совбеза ООН Россия представила свидетельства украинских провокаций на ЗАЭС, а также доказательства причастия Украины к убийству политолога Дарьи Дугиной.В интервью "Sputnik на русском" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что, если случится ядерная катастрофа, уже нельзя будет говорить о том, что никто не предупреждал об этом Запад.Как отреагировали на заседании Совбеза на предоставленные Россией доказательства? Почему бездействуют США и их союзники? Есть ли смысл России заключать соглашения с ООН и западными странами? Обо всем этом в аудиофайле выше.
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россия, оон, украина, запорожская аэс, политика, подкасты, аудио
россия, оон, украина, запорожская аэс, политика, подкасты, аудио
Солонников: Запад шантажирует мир ядерной катастрофой, чтобы устроить переворот в России
Запад игнорирует предупреждения России о возможной ядерной катастрофе вследствие обстрела украинскими силами Запорожской АЭС, так как преследует цель победить РФ и сменить нынешнее руководство любыми способами, заявил "Sputnik на русском" политолог Дмитрий Солонников.
Москве важно было зафиксировать свои позиции по обстрелам ЗАЭС на площадке ООН, считает Солонников.
На заседании Совбеза ООН Россия представила свидетельства украинских провокаций на ЗАЭС, а также доказательства причастия Украины к убийству политолога Дарьи Дугиной.
В интервью "Sputnik на русском" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что, если случится ядерная катастрофа, уже нельзя будет говорить о том, что никто не предупреждал об этом Запад.
Как отреагировали на заседании Совбеза на предоставленные Россией доказательства? Почему бездействуют США и их союзники? Есть ли смысл России заключать соглашения с ООН и западными странами? Обо всем этом в аудиофайле выше.