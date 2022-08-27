https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/solonnikov-zapad-shantazhiruet-mir-yadernoy-katastrofoy-chtoby-ustroit-perevorot-v-rossii-1041172235.html

Солонников: Запад шантажирует мир ядерной катастрофой, чтобы устроить переворот в России

Солонников: Запад шантажирует мир ядерной катастрофой, чтобы устроить переворот в России

Запад игнорирует предупреждения России о возможной ядерной катастрофе вследствие обстрела украинскими силами Запорожской АЭС, так как преследует цель победить... 27.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-27T10:40+0300

2022-08-27T10:40+0300

2022-08-27T10:40+0300

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Солонников: Запад шантажирует мир ядерной катастрофой, чтобы устроить переворот в России Солонников: Запад шантажирует мир ядерной катастрофой, чтобы устроить переворот в России

Москве важно было зафиксировать свои позиции по обстрелам ЗАЭС на площадке ООН, считает Солонников.На заседании Совбеза ООН Россия представила свидетельства украинских провокаций на ЗАЭС, а также доказательства причастия Украины к убийству политолога Дарьи Дугиной.В интервью "Sputnik на русском" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что, если случится ядерная катастрофа, уже нельзя будет говорить о том, что никто не предупреждал об этом Запад.Как отреагировали на заседании Совбеза на предоставленные Россией доказательства? Почему бездействуют США и их союзники? Есть ли смысл России заключать соглашения с ООН и западными странами? Обо всем этом в аудиофайле выше.

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