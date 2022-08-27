https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-o-tsentre-vremennogo-prebyvaniya-dlya-detey-v-abkhazii-1041170664.html

Такие обстоятельства: Джинджолия о центре временного пребывания для детей в Абхазии

Такие обстоятельства: Джинджолия о центре временного пребывания для детей в Абхазии

Какова ситуация с детьми без опекунов и нужен ли Абхазии Дом малютки в эфире радио Sputnik рассказала Уполномоченный по правам ребенка, а также руководитель... 27.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-27T14:51+0300

2022-08-27T14:51+0300

2022-08-27T14:50+0300

радио

абхазия

дети

права ребенка

центр временного содержания несовершеннолетних преступников (курск)

такие обстоятельства

подкасты

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Такие обстоятельства: Джинджолия о центре временного пребывания для детей в Абхазии Такие обстоятельства: Джинджолия о центре временного пребывания для детей в Абхазии

По мнению Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии, нет необходимости в детском доме или Доме малютки в республике, а нужен центр для временного пребывания детей."Мир уже отходит от детских домов и все стремятся создать атмосферу ближе к семейной для детей, которые и без того оказались в сложной жизненной ситуации. Во временном центре будут работать специально обученные социальные педагоги, которые в течение шести месяцев, именно такой мы видим срок пребывания детей в центре, заменят всех родственников, членов семьи. Центр должен располагаться в центральной части города, чтобы были поблизости детские сады, школы. Детский центр предполагает нахождение в нем детей от 0 до 18 лет", - сказала Джинджолия.Согласно данным социальной службы поддержки детей и семей, сообщила Джинджолия, единовременно от 10 до 30 детей в год нуждаются в помощи такого рода центра."На сегодняшний день разработан устав будущего кризисного центра, подготовлен пакет бюджетной сметы на 2023 год и насколько я знаю Министерство социального обеспечения и демографической политики уже должно было представить Кабинету министров данный пакет. Мной лично и сотрудниками аппарата было рассмотрено много вариантов частных домов, выставленных на продажу. Выбрали из них два наиболее подходящих дома. Ценовая категория от 5 до 13 миллионов рублей. На сегодняшний день вопрос в политической воле. Необходимо принять решение Кабинету министров о создании такого центра при Министерстве социального обеспечения и демографической политики", - сказала Джинджолия.Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии рассказала также о том, какие шаги и механизмы должны быть задействованы для детей в сложной жизненной ситуации, после срока окончания их пребывания в кризисном центре.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, дети, права ребенка, центр временного содержания несовершеннолетних преступников (курск), такие обстоятельства, подкасты, аудио