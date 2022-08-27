https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-o-tsentre-vremennogo-prebyvaniya-dlya-detey-v-abkhazii-1041170664.html
Такие обстоятельства: Джинджолия о центре временного пребывания для детей в Абхазии
Такие обстоятельства: Джинджолия о центре временного пребывания для детей в Абхазии
Какова ситуация с детьми без опекунов и нужен ли Абхазии Дом малютки в эфире радио Sputnik рассказала Уполномоченный по правам ребенка, а также руководитель... 27.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-27T14:51+0300
2022-08-27T14:51+0300
2022-08-27T14:50+0300
радио
абхазия
дети
права ребенка
центр временного содержания несовершеннолетних преступников (курск)
такие обстоятельства
подкасты
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Такие обстоятельства: Джинджолия о центре временного пребывания для детей в Абхазии
Такие обстоятельства: Джинджолия о центре временного пребывания для детей в Абхазии
По мнению Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии, нет необходимости в детском доме или Доме малютки в республике, а нужен центр для временного пребывания детей."Мир уже отходит от детских домов и все стремятся создать атмосферу ближе к семейной для детей, которые и без того оказались в сложной жизненной ситуации. Во временном центре будут работать специально обученные социальные педагоги, которые в течение шести месяцев, именно такой мы видим срок пребывания детей в центре, заменят всех родственников, членов семьи. Центр должен располагаться в центральной части города, чтобы были поблизости детские сады, школы. Детский центр предполагает нахождение в нем детей от 0 до 18 лет", - сказала Джинджолия.Согласно данным социальной службы поддержки детей и семей, сообщила Джинджолия, единовременно от 10 до 30 детей в год нуждаются в помощи такого рода центра."На сегодняшний день разработан устав будущего кризисного центра, подготовлен пакет бюджетной сметы на 2023 год и насколько я знаю Министерство социального обеспечения и демографической политики уже должно было представить Кабинету министров данный пакет. Мной лично и сотрудниками аппарата было рассмотрено много вариантов частных домов, выставленных на продажу. Выбрали из них два наиболее подходящих дома. Ценовая категория от 5 до 13 миллионов рублей. На сегодняшний день вопрос в политической воле. Необходимо принять решение Кабинету министров о создании такого центра при Министерстве социального обеспечения и демографической политики", - сказала Джинджолия.Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии рассказала также о том, какие шаги и механизмы должны быть задействованы для детей в сложной жизненной ситуации, после срока окончания их пребывания в кризисном центре.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, дети, права ребенка, центр временного содержания несовершеннолетних преступников (курск), такие обстоятельства, подкасты, аудио
абхазия, дети, права ребенка, центр временного содержания несовершеннолетних преступников (курск), такие обстоятельства, подкасты, аудио
Такие обстоятельства: Джинджолия о центре временного пребывания для детей в Абхазии
Какова ситуация с детьми без опекунов и нужен ли Абхазии Дом малютки в эфире радио Sputnik рассказала Уполномоченный по правам ребенка, а также руководитель фонда "Ашана" Мактина Джинджолия.
По мнению Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии, нет необходимости в детском доме или Доме малютки в республике, а нужен центр для временного пребывания детей.
"Мир уже отходит от детских домов и все стремятся создать атмосферу ближе к семейной для детей, которые и без того оказались в сложной жизненной ситуации. Во временном центре будут работать специально обученные социальные педагоги, которые в течение шести месяцев, именно такой мы видим срок пребывания детей в центре, заменят всех родственников, членов семьи. Центр должен располагаться в центральной части города, чтобы были поблизости детские сады, школы. Детский центр предполагает нахождение в нем детей от 0 до 18 лет", - сказала Джинджолия.
Согласно данным социальной службы поддержки детей и семей, сообщила Джинджолия, единовременно от 10 до 30 детей в год нуждаются в помощи такого рода центра.
"На сегодняшний день разработан устав будущего кризисного центра, подготовлен пакет бюджетной сметы на 2023 год и насколько я знаю Министерство социального обеспечения и демографической политики уже должно было представить Кабинету министров данный пакет. Мной лично и сотрудниками аппарата было рассмотрено много вариантов частных домов, выставленных на продажу. Выбрали из них два наиболее подходящих дома. Ценовая категория от 5 до 13 миллионов рублей. На сегодняшний день вопрос в политической воле. Необходимо принять решение Кабинету министров о создании такого центра при Министерстве социального обеспечения и демографической политики", - сказала Джинджолия.
Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии рассказала также о том, какие шаги и механизмы должны быть задействованы для детей в сложной жизненной ситуации, после срока окончания их пребывания в кризисном центре.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.