https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/yushkov-otsenil-vozmozhnost-dvukratnogo-rosta-tsen-na-gaz-1041189140.html

Юшков оценил возможность двукратного роста цен на газ

Юшков оценил возможность двукратного роста цен на газ

Санкции против России и ограничения на поставку российских энергоресурсов могут привести к угрозе энергетической безопасности Европы. 27.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-27T19:10+0300

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Газ уже стоит выше трех тысяч долларов за кубометр, и цена продолжает дорожать, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он подчеркнул, что волну повышения цен мир наблюдает после того, как "Газпром" заявил приостановлении "Северного потока" на три дня для осмотра и профилактических работ. Европейцы, пояснил Юшков, боятся, что газопровод не запустится, и это толкает цены вверх. Ситуация усугубляется приостановкой многих атомных станций из-за жары и невозможности их охлаждения, а также из-за возможных технических проблем. Эксперт добавил, что изменение цен, скорее всего, будет волнообразным. В сентябре-октябре он снизится из-за понижения температуры - будет потребляться меньше энергии для кондиционирования, пересохшие реки наполнятся водой и по ним поплывут баржи с углем. Но в ноябре, как только начнется отопительный сезон, цены резко возрастут.Причем, отметил Юшков, если "Северный поток" остановится, то цена газа может возрасти до шести тысяч долларов за тысячу кубов.

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