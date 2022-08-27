https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/yushkov-otsenil-vozmozhnost-dvukratnogo-rosta-tsen-na-gaz-1041189140.html
Юшков оценил возможность двукратного роста цен на газ
Юшков оценил возможность двукратного роста цен на газ
Санкции против России и ограничения на поставку российских энергоресурсов могут привести к угрозе энергетической безопасности Европы. 27.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-27T19:10+0300
2022-08-27T19:10+0300
2022-08-27T19:24+0300
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мультимедиа
газ
газпром
северный поток
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Газ уже стоит выше трех тысяч долларов за кубометр, и цена продолжает дорожать, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он подчеркнул, что волну повышения цен мир наблюдает после того, как "Газпром" заявил приостановлении "Северного потока" на три дня для осмотра и профилактических работ. Европейцы, пояснил Юшков, боятся, что газопровод не запустится, и это толкает цены вверх. Ситуация усугубляется приостановкой многих атомных станций из-за жары и невозможности их охлаждения, а также из-за возможных технических проблем. Эксперт добавил, что изменение цен, скорее всего, будет волнообразным. В сентябре-октябре он снизится из-за понижения температуры - будет потребляться меньше энергии для кондиционирования, пересохшие реки наполнятся водой и по ним поплывут баржи с углем. Но в ноябре, как только начнется отопительный сезон, цены резко возрастут.Причем, отметил Юшков, если "Северный поток" остановится, то цена газа может возрасти до шести тысяч долларов за тысячу кубов.
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видео, мультимедиа, газ, газпром, северный поток, видео
видео, мультимедиа, газ, газпром, северный поток, видео
Юшков оценил возможность двукратного роста цен на газ
19:10 27.08.2022 (обновлено: 19:24 27.08.2022)
Санкции против России и ограничения на поставку российских энергоресурсов могут привести к угрозе энергетической безопасности Европы.
Газ уже стоит выше трех тысяч долларов за кубометр, и цена продолжает дорожать, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он подчеркнул, что волну повышения цен мир наблюдает после того, как "Газпром" заявил приостановлении "Северного потока" на три дня для осмотра и профилактических работ. Европейцы, пояснил Юшков, боятся, что газопровод не запустится, и это толкает цены вверх.
Ситуация усугубляется приостановкой многих атомных станций из-за жары и невозможности их охлаждения, а также из-за возможных технических проблем.
Эксперт добавил, что изменение цен, скорее всего, будет волнообразным. В сентябре-октябре он снизится из-за понижения температуры - будет потребляться меньше энергии для кондиционирования, пересохшие реки наполнятся водой и по ним поплывут баржи с углем. Но в ноябре, как только начнется отопительный сезон, цены резко возрастут.
Причем, отметил Юшков, если "Северный поток" остановится, то цена газа может возрасти до шести тысяч долларов за тысячу кубов.