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Абхазия завершила участие в АрМИ-2022
Абхазия завершила участие в АрМИ-2022
Международные игры АрМИ-2022 проходили с 13 по 27 августа на территории 12 стран. 28.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 авг-Sputnik, Асмат Цвижба. Военнослужащие Минобороны Абхазии завершили участие в играх АрМИ-2022, рассказал Sputnik замначальника Генштаба Вооруженных сил республики, подполковник Вадим Камкия.Он отметил, что команда из Абхазии в общем зачете заняла 19 место среди 34 команд.Военнослужащие Вооруженных сил Абхазии приняли участие в семи конкурсах:Камкия добавил, что приказом министра обороны России Сергея Шойгу команда танкистов из Абхазии была награждена медалями "За укрепление боевого содружества". Медалью за вклад в развитие Международных армейских игр был поощрен участник команды, майор Нинуа, руководитель группы танкистов, подполковник Ванача получил грамоту за объективное судейство. Сборная Абхазии состояла из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву. Абхазия участвует в АрМИ третий год.
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абхазия, армия, россия, министерство обороны абхазии
абхазия, армия, россия, министерство обороны абхазии

Абхазия завершила участие в АрМИ-2022

13:00 28.08.2022 (обновлено: 13:13 28.08.2022)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФорум "Армия-2021". Танковый биатлон
Форум Армия-2021. Танковый биатлон - Sputnik Абхазия, 1920, 28.08.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Международные игры АрМИ-2022 проходили с 13 по 27 августа на территории 12 стран.
СУХУМ, 28 авг-Sputnik, Асмат Цвижба. Военнослужащие Минобороны Абхазии завершили участие в играх АрМИ-2022, рассказал Sputnik замначальника Генштаба Вооруженных сил республики, подполковник Вадим Камкия.
Он отметил, что команда из Абхазии в общем зачете заняла 19 место среди 34 команд.
Военнослужащие Вооруженных сил Абхазии приняли участие в семи конкурсах:
"Танковый биатлон" - 7 место,
"Специальный рывок" - 4 место,
"Эльбрусское кольцо" - 6 место,
"Военно-медицинская эстафета" - 6 место,
"Снайперский рубеж" - 7 место,
"Армия культуры"
"Национальная кухня"
Камкия добавил, что приказом министра обороны России Сергея Шойгу команда танкистов из Абхазии была награждена медалями "За укрепление боевого содружества".
Медалью за вклад в развитие Международных армейских игр был поощрен участник команды, майор Нинуа, руководитель группы танкистов, подполковник Ванача получил грамоту за объективное судейство.
"В будущем нашим командам необходимо еще больше тренироваться на современной военной технике. В целом, результаты для наших Вооруженных сил, считаю, очень неплохими. Будем развиваться дальше", - добавил Камкия.
Сборная Абхазии состояла из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву. Абхазия участвует в АрМИ третий год.
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