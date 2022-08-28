https://sputnik-abkhazia.ru/20220828/abkhaziya-zavershila-uchastie-v-armi-2022-1041193893.html

Абхазия завершила участие в АрМИ-2022

Абхазия завершила участие в АрМИ-2022

Международные игры АрМИ-2022 проходили с 13 по 27 августа на территории 12 стран. 28.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 авг-Sputnik, Асмат Цвижба. Военнослужащие Минобороны Абхазии завершили участие в играх АрМИ-2022, рассказал Sputnik замначальника Генштаба Вооруженных сил республики, подполковник Вадим Камкия.Он отметил, что команда из Абхазии в общем зачете заняла 19 место среди 34 команд.Военнослужащие Вооруженных сил Абхазии приняли участие в семи конкурсах:Камкия добавил, что приказом министра обороны России Сергея Шойгу команда танкистов из Абхазии была награждена медалями "За укрепление боевого содружества". Медалью за вклад в развитие Международных армейских игр был поощрен участник команды, майор Нинуа, руководитель группы танкистов, подполковник Ванача получил грамоту за объективное судейство. Сборная Абхазии состояла из 80 человек. Команды вылетели из Сухумского аэропорта 3 августа самолетом ВКС России в Москву. Абхазия участвует в АрМИ третий год.

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