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Дополнительное время: Марьенков и Карчава об айкидо и его философии

Дополнительное время: Марьенков и Карчава об айкидо и его философии

О том, чем айкидо привлекает спортсменов, как айкидо влияет на психологию человека, в эфире радио Sputnik рассказали технический директор Федерации айкидо... 28.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-28T11:00+0300

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Дополнительное время: Марьенков и Карчава об айкидо и его философии Дополнительное время: Марьенков и Карчава об айкидо и его философии

Федерация айкидо в Абхазии существует с 2006 года. Но, как признался инструктор по айкидо Алексей Карчава, этот вид боевого искусства пока мало известен в Абхазии, желающих заниматься этим видом единоборств не так много. Однако республика Абхазия популярна для российских спортсменов, сюда ежегодно, а иногда и несколько раз в год, приезжают спортсмены на семинары. Международный семинар по айкидо и киндзюцу прошел в Сухуме на днях, его проводил сенсей Андрей Марьенков, который является руководителем Федерации айкидо Санкт-Петербурга. Об особенностях этого вида единоборства он рассказал в программе "Дополнительное время". "Основная задача айкидо - не агрессивность, не нападение, а использование энергии противника против него самого. Вы как бы учитесь рулить той энергией, которая поступает к вам, учитесь управлять мощным автомобилем. Чем меньше вы напрягаетесь, тем лучше. Грань, когда ты можешь сделать все, но не делаешь, как раз и делает из человека настоящего человека, доброго и великодушного", - рассказал Марьенков. Подробности слушайте в аудиофайле.

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